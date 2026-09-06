Пліснява – це колонія мікроскопічних грибків у вигляді сірого, зеленого й чорного нальоту, що з’являються на стінах, стелі та інших поверхнях, пише Deccoria.

Чому з'являється пліснява?

Спори грибків розвиваються на поверхні лише за наявності тривалої вологи й застійного повітря. Найчастіше проблема з’являється через погану циркуляцію повітря в квартирі та велику кількість водяної пари від приготування їжі, сушіння одягу чи купання.



Плісняву варто одразу виводити / Фото Pexels

Цвіль зі стін треба обов’язково видаляти, оскільки грибки виділяють в повітря спори, мікроскопічні фрагменти міцелію, а також мікотоксини. Перебування у приміщеннях з пліснявою може призвести до сильного подразнення дихальних шляхів, кашлю, алергії та навіть загострення симптомів астми.

Який домашній засіб є помічним від цвілі?

Перед проведенням процедури виведення цвілі слід одягнути маску та рукавички.

Перекис водню й кальцинована сода

Кальцинована сода – це білий порошок із високолужним pH. Цей засіб рекомендують фахівці, оскільки він здатен видалити поверхневу плісняву. У 80 мілілітрах води потрібно розчинити 20 грамів кальцинованої соди, а тоді змочити тканину в ній, протерти пляму з цвіллю й залишити до наступного дня.

Далі ту ж саму поверхню потрібно протерти 8% перекисом водню, а через годину ще раз повитирати все вологою тканиною й дати плямі остаточно висохнути.

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Зверніть увагу на те, що якщо пліснява розрослася під шпалерами, тоді точкове видалення видимої цвілі не допоможе. У більшості випадків грибок розрісся, тому доведеться знімати шпалери і повністю виводити уражене покриття на стіні.