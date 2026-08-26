Почему в лесу следует избегать переросших грибов: ответ знают лишь единицы

Скоро начнется настоящий грибной сезон с наступлением дождей. После нескольких дождливых дней грибы растут просто на глазах, поэтому в лесу можно найти огромные экземпляры. Но, как оказывается, таких переросших грибов лучше избегать.

Гигантский гриб выглядит очень красиво, однако класть его в корзину не рекомендуется, пишет Interia Kobieta. Здесь следует понимать, что речь идет не просто о больших грибах, а о гигантских – тех, которые уже переросли.

Почему огромные грибы лучше не класть в корзину?

Жизненный цикл грибов заканчивается очень быстро. Поэтому перезрелое, большое плодовое тело уже является стареющим организмом. И хотя внешне оно выглядит красиво, внутри мякоть становится губчатой и невкусной. Кроме того, в таком грибе при разрезе очень часто можно увидеть много червей.

Чем дольше гриб растет в лесу и становится большим, тем больше времени у него есть для поглощения различных загрязнителей, поступающих из почвы и воздуха. И хотя человек не может этого увидеть невооруженным глазом, внутри такой гриб может быть резервуаром для тяжелых металлов – ртути, свинца или кадмия.



Большие грибы лучше оставить в лесу / Фото Pexels

После употребления таких грибов, даже если они не выглядят зараженными или отравленными, могут появиться боли в животе, рвота, тошнота или диарея.

Профессиональные грибники советуют оставить такой переросший гриб в лесу. На самом деле он нужнее лесу, так как играет важную роль в размножении своего вида. В его шляпке содержится очень много спор, которые попадут в почву и дадут начало новому мицелию.

Кстати, некоторые съедобные грибы, такие как опята, грибы-зонтики и вешенки, можно найти на собственном участке или в саду. Эти грибы обычно растут на пнях, сухостое или ослабленных деревьях, а также на обочинах дорог и в городских парках. Их можно собирать и использовать для сушки, приготовления блюд или маринования.