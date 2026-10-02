Вместо хризантем: какие цветы теперь приносят на могилы осенью

В большинстве случаев осенью все приносят на кладбище хризантемы, однако в этом сезоне их вытеснили другие цветы, которые все чаще появляются на могилах.

Речь идет о гортензиях, которые многие садоводы выращивают на собственном участке, пишет Farmer.

Традиция приносить цветы на могилы возникла еще много веков назад. Ее связывают с древними славянами, которые верили, что души умерших могут возвращаться в свои прежние жилища. Со временем цветы стали неотъемлемой частью поминовения умерших.

Какие цветы несут на кладбище?

Хризантемы – самый распространенный вариант для украшения могил, поскольку они хорошо приспособлены к осенним условиям: могут долго сохранять свежий вид и не боятся дождей или ветра.

Однако в этом году на кладбище стали приносить и другие растения. Теперь для композиций на могилах используют розы, георгины, вереск и гортензии.

Особое внимание привлекают гортензии. У них большие округлые соцветия, поэтому даже один цветок становится заметным в композиции. Также красиво смотрятся несколько веток гортензий благодаря своей пышности и объемности.

Учитывая, что гортензии растут у многих на приусадебных участках, цветки можно срезать секатором накануне посещения кладбища и не покупать их в магазине.

Как сохранить гортензии до начала ноября?

Цветы на могилы родственников часто приносят в День всех святых, который приходится на 1 ноября. Однако соцветия гортензий постепенно теряют свежесть уже с начала осени, поэтому их нужно правильно высушить, чтобы они сохранились еще на месяц.



На могилы можно принести засушенные соцветия гортензий / Фото Pexels

Соцветия рекомендуется срезать еще тогда, когда они находятся на пике цветения. Вместе с цветочком нужно оставить побег длиной примерно 40 сантиметров. После срезки их сразу нужно поставить на сушку. Один из самых распространенных способов – связать стебли в небольшие пучки и подвесить соцветиями вниз.

Для сушки подойдет темное, сухое и хорошо проветриваемое помещение. Пучки не должны быть слишком плотными, чтобы воздух мог свободно циркулировать между цветами.

Кроме того, есть еще один способ сделать высушенные гортензии менее ломкими. Перед сушкой верхнюю часть побегов нужно на несколько дней окунуть в смесь глицерина и воды. Их смешивают в пропорции 1:2. Такая обработка помогает лепесткам оставаться более эластичными и уменьшает их осыпание.

Гортензии полностью высохнут примерно через 3 недели, а после этого готовую композицию можно обработать лаком для волос. Он образует на поверхности тонкий защитный слой и поможет цветам дольше оставаться целыми.

Так, садовые гортензии можно превратить в долговечную часть осенней композиции и использовать их для украшения могил до 1 ноября.