Йдеться про гортензії, які чимало садівників вирощують на власній ділянці, пише Farmer.

Традиція приносити квіти на могили виникла ще багато століть тому. Її пов’язують зі стародавніми слов’янами, які вірили, що душі померлих можуть повертатися до своїх колишніх осель. Згодом квіти вже стали невід’ємною частиною вшанування пам’яті померлих.

Які квіти несуть на кладовище?

Хризантеми є найпоширенішим варіантом для оформлення могил, оскільки вони добре пристосовані до осінніх умов: можуть довго зберігати свіжий вигляд і не бояться дощів чи вітру.

Проте цього року почали приносити на кладовище інші рослини. Тепер для композицій на могилах використовують троянди, георгіни, верес та гортензії.

Особливу увагу привертають гортензії. Вони мають великі округлі суцвіття, тому навіть одна квітка стає помітною у композиції. Також гарно виглядають кілька гілок гортензій завдяки своїй пишності та об’ємності.

Враховуючи те, що гортензії ростуть у багатьох на присадибних ділянках, квіти можна обрізати секатором напередодні відвідування клодовища, і вже не купляти їх у магазині.

Як зберегти гортензії до початку листопада?

Квіти на могили родичів часто несуть на День усіх святих, що припадає 1 листопада. Однак суцвіття гортензій поступово втрачають свіжість вже від початку осені, тому їх потрібно правильно висушити, щоб вони збереглися ще місяць.



На могили можна принести засушені суцвіття горензій / Фото Pexels

Суцвіття радять зрізати ще тоді, коли вони перебувають на піку цвітіння. Разом з квіткою потрібно залишити пагін завдовжки приблизно 40 сантиметрів. Після зрізання їх одразу потрібно поставити на сушіння. Один з найпоширеніших способів – зв’язати стебла в невеликі пучки та підвісити суцвіттями вниз.

Для сушіння підійде темне, сухе й добре провітрюване приміщення. Пучки не повинні бути надто щільними, щоб повітря могло вільно циркулювати між квітами.

Крім того, є ще один спосіб зробити висушені гортензії менш крихкими. Перед сушінням верхню частину пагонів потрібно на кілька днів занурити в суміш гліцерину та води. Їх змішують у пропорції 1:2. Така обробка допомагає пелюсткам залишатися більш еластичними та зменшує їхнє осипання.

Повністю гортензії висушаться приблизно за 3 тижні, а після цього готову композицію можна обробити лаком для волосся. Він утворить на поверхні тонкий захисний шар і допоможе квітам довше залишатися цілими.

У такий спосіб садові гортензії можна перетворити на довготривалу частину осінньої композиції та використати їх для оформлення могил до 1 листопада.