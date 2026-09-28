Так делали еще наши бабушки: зачем осенью собирать каштаны

Гладкие каштаны – самый известный символ осени. Дети часто собирают их, чтобы лепить фигурки, однако даже взрослые когда-то с увлечением собирали эти плоды под деревьями, поскольку знали об их пользе.

В Украине лучшее время для сбора каштанов – с конца сентября до конца октября. В это время плоды полностью созревают и начинают самостоятельно опадать с деревьев, пишет Interia Kobieta.

Зачем собирать каштаны осенью?

Гель для стирки

Каштаны обладают весьма практичными свойствами. Благодаря тому, что они богаты сапонинами, они идеально подходят для изготовления геля для стирки. Сапонины – это натуральные вещества с пенообразующими свойствами, способные очистить одежду.

Нужно лишь вынуть их из кожуры, измельчить ножом на кусочки и залить 700 миллилитрами или 1 литром воды в кастрюле. Все нужно довести до кипения и варить на медленном огне 10 минут.

Затем жидкость следует процедить через мелкое сито. После остывания натуральное моющее средство будет готово к использованию. Такое средство подойдет для ручной стирки деликатных тканей.

Отпугивание пауков

Некоторые хозяйки отмечают, что каштаны на подоконнике способны отпугивать пауков. Свежие каштаны обладают запахом, который отпугивает их из помещения.

Однако для этого метода нужно каждый раз заменять каштаны на свежие, поскольку после высыхания они теряют репеллентные свойства. Чтобы их запах лучше высвобождался, кожуру каштанов рекомендуют надрезать.



Каштаны способны отпугивать пауков / Фото Pexels

Народный оберег

Издавна конские каштаны считались деревьями с мощной силой, а их плоды использовали как природные амулеты, защищающие от негативной энергии. Считалось, что ношение одного–двух каштанов в кармане помогает повысить жизненный тонус и укрепить сопротивляемость холоду.

А еще считалось, что если положить несколько каштанов под кровать, можно обеспечить спокойный и глубокий сон, а также отогнать ночные кошмары. По наблюдениям предков, каштаны обладали удивительной силой прогонять негативную энергетику. Однако сегодня к этому относятся скорее с юмором и любопытством.