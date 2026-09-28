В Україні найкращий час для збирання каштанів з кінця вересня до кінця жовтня. У цей час плоди повністю дозрівають і починають самостійно опадати з дерев, пише Interia Kobieta.

Навіщо збирати каштани восени?

Створення гелю для прання

Каштани мають досить практичні властивості. Завдяки тому, що вони багаті на сапоніни, вони ідеально підходять для виготовлення гелю для прання. Сапоніни – це натуральні речовини з піноутворюючими властивостями, які здатні очистити одяг.

Потрібно лише вийняти їх зі шкірки, подрібнити ножем на шматочки й залити 700 міліграмами чи 1 літром води у каструлі. Усе потрібно довести до кипіння й варити на повільному вогні 10 хвилин.

Далі рідину слід процідити через дрібне сито. Після охолодження натуральний миючий засіб буде готовий до використання. Такий засіб підійде для ручного прання делікатних тканин.

Для відлякування павуків

Деякі господині зазначають, що каштани на підвіконні здатні відлякати павуків. Свіжі каштани мають запах, який відлякує їх з приміщення.

Проте для цього методу потрібно кожного разу замінювати каштани на свіжі, оскільки після висихання вони втрачають репелентні властивості. Щоб їхній запах краще вивільнявся, шкірку каштанів радять надрізати.



Каштани здатні відлякати павуків / Фото Pexels

Народний оберіг

Здавна кінні каштани вважалися деревами з потужною силою, а їхні плоди використовували як природні амулети, які вберігають від негативної енергії. Вважалося, що носіння одного – двох каштанів у кишені допомагає підвищити життєвий тонус та підвищити стійкість до холоду.

А ще вважалося, що якщо покласти кілька каштанів під ліжко, можна забезпечити спокійний та глибокий сон, а також відігнати нічні кошмари. За спостереженнями предків каштани мали дивовижну силу проганяти негативну енергетику. Однак сьогодні до цього ставляться радше з гумором та цікавістю.