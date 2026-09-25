Не выбрасывайте пакетики с силикагелем из коробок: они пригодятся во многих случаях

Пакеты с силикагелем часто можно найти внутри коробок с обувью. Их основная задача – поглощать лишнюю влагу, благодаря чему во время транспортировки и хранения снижается риск появления плесени.

Выбрасывать такие пакетики после покупки не обязательно, поскольку они могут пригодиться в быту, пишет Wp.tech.

Как использовать пакетики с силикагелем?

Силикагель используют для защиты электроники от влаги. Если телефон или другое устройство намокло, его можно поместить в пакет с большим количеством пакетиков силикагеля. Также для этого используют сами гранулы без оболочки, которые можно приобрести в гораздо большей упаковке.

Однако популярный способ с рисом специалисты не рекомендуют. Мелкие частицы риса могут попасть в разъемы устройства и вызвать дополнительные проблемы. После контакта с влагой электронику рекомендуют оставить в сухой среде с силикагелем примерно на 2 добы и только потом попробовать ее включить.



Пакетики с силикагелем можно использовать по-разному / Фото Pexels

Как использовать силикагель на кухне?

Найти применение пакетикам можно и на кухне. Например, их кладут в кухонные шкафы, где хранятся сухие продукты. Силикагель помогает снижать уровень влажности, поэтому сухарики и панировочные сухари могут дольше оставаться сухими и медленнее размягчаться.

Аналогичным образом пакетики можно использовать при хранении кофе. Влага способствует тому, что кофе быстрее теряет аромат, а силикагель помогает поддерживать более сухие условия. Пакетик можно закрепить на внутренней боковой части банки или упаковки. Важно, чтобы он не соприкасался напрямую с продуктом.

Как защитить вещи от ржавчины?

Силикагель обладает еще одним свойством – уменьшать воздействие влаги на предметы, которые могут ржаветь. Несколько пакетиков можно положить в ящик с инструментами, туристическим снаряжением или рыболовными принадлежностями. В более сухой среде металлические предметы будут меньше подвергаться воздействию влаги.

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Также силикагель можно положить рядом с бритвами или ювелирными изделиями. Он помогает поддерживать сухую среду, поэтому такие вещи дольше сохраняют свой внешний вид и блеск.

Кроме того, пакетики с силикагелем можно использовать не только дома. Они пригодятся в автомобиле на приборной панели, чтобы уменьшить количество конденсата на стеклах.

В ванной комнате или на подоконнике силикагель может помочь бороться с запотеванием зеркал. Также пакетики способны поглощать запахи, поэтому их можно положить в обувь, спортивную сумку или различные контейнеры, где скапливается влага и неприятный запах.