Викидати такі пакетики після покупки необов’язково, оскільки вони можуть знадобитися у побуті, пише Wp.tech.

Як використовувати пакетики із силікагелем?

Силікагель використовують для захисту електроніки від вологи. Якщо телефон чи інший пристрій намокнув, його можна помістити в пакет з великою кількістю пакетиків силікагелю. Також для цього використовують самі гранули без оболонки, які можна придбати в набагато більшому фасуванні.

Проте популярний спосіб з рисом фахівці не рекомендують. Дрібні частинки рису можуть потрапити в роз’єми пристрою та спричинити додаткові проблеми. Після контакту з вологою електроніку радять залишити в сухому середовищі з силікагелем приблизно на 2 доби і лише потім спробувати її увімкнути.



Пакетики з силікагелем можна використовувати у різний спосіб / Фото Pexels

Як використовувати силікагель на кухні?

Знайти застосування пакетикам можна і на кухні. Наприклад, їх кладуть у кухонні шафи, де зберігають сухі продукти. Силікагель допомагає зменшувати рівень вологості, тому сухарики та панірувальні сухарі можуть довше залишатися сухими й повільніше розм’якшуватися.

Подібним чином пакетики можна використовувати під час зберігання кави. Волога сприяє тому, що кава швидше втрачає аромат, а силікагель допомагає підтримувати сухіші умови. Пакетик можна закріпити на внутрішній бічній частині банки чи упаковки. Важливо, щоб він не контактував безпосередньо з продуктом.

Як захистити речі від іржі?

Силікагель має ще одну властивість – зменшувати вплив вологи на речі, які можуть іржавіти. Кілька пакетиків можна покласти в ящик з інструментами, туристичним спорядженням чи рибальським приладдям. У сухішому середовищі маталеві предмети будуть менше піддаватися впливу вологи.

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Також силікагель можна покласти поруч з бритвами чи ювелірними виробами. Він допомагає підтримувати сухі умови, завдяки чому такі речі довше зберігають свій зовнішній вигляд і блиск.

Крім того, пакетики силікагелю можна використовувати не лише вдома. Вони стануть в пригоді в автомобілі на приладовій панелі, щоб зменшити кількість конденсату на вікнах.

У ванній кімнаті чи на підвіконні силікагель може допомагати боротися із запотіванням дзеркал. Також пакетики здатні поглинати запахи, тому їх можна покласти у взуття, спортивну сумку чи різні контейнери, де накопичується волога та неприємний запах.