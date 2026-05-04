Эти ошибки могут стоить ремонта: 3 вещи, которые никогда нельзя выливать в раковину

В кухонную раковину нельзя сливать все подряд. Со временем такие необдуманные слияния могут разрушить технику или привести к засорам, которые потом превращаются в серьезные проблемы.

Большинство привыкли просто смывать остатки пищи водой, однако трубы рассчитаны только на воду и легкие моющие средства, пишет Realtor. Все остальное внутри может охлаждаться, густеть, слипаться или образовывать плотные отложения, которые постепенно будут перекрывать поток.

Когда вода начнет плохо сходить, то это будет сигналом, что внутри уже накопилась проблема. Чтобы избежать обращения к сантехникам, нужно знать об основных ошибках, которые чаще всего приводят к засорам.

Что нельзя выливать в сантехнику?

Смазку и масло

В холодных трубах жир от масла быстро застывает и оседает на стенках. Со временем может образоваться плотный слой, к которому прилипнут другие частицы мусора. Таким образом будет постепенно формироваться засор, который может полностью перекрыть слив.

Лучшее решение – это дать жиру остыть, собрать его отдельно и выбросить вместе с отходами.

Кофейную гущу

В большинстве случаев кофейная гуща оказывается в раковине. Беда ее в том, что она становится "цементом" для слива. Гуща не растворяется в воде и легко накапливается внутри системы.

В сочетании с жиром она образует плотную массу, которая напоминает цемент и быстро забивает трубы. Поэтому остатки кофе лучше сразу выбрасывать в мусорку.



Обычная кофейная гуща может забить раковину / Фото Reddit

Мука и крахмалистые продукты

Мука в воде превращается в липкую смесь, похожую на клей. Она оседает на стенках, застывает и создает засорение.

Эта масса задерживает другие частицы, и со временем образуется уже серьезный засор. А если внутрь трубы попадет еще и рис или макароны, то это еще больше усложнит ситуацию, блокируя поток воды.

На сайте Real Simple говорится о том, что в раковину ни в коем случае нельзя сливать краску. Она содержит вредные химические вещества, что легко разъедают трубы, поэтому ее стоит только утилизировать.

Какие еще есть советы по дому?

Эксперты рекомендуют проверять герметичность дверцы холодильника с помощью полоски бумаги или пищевой пленки. Время от времени стоит таким образом проверять прибор, поскольку поврежденный уплотнитель может привести к нестабильной температуре, быстрой порче продуктов и увеличению потребления электроэнергии.

В сети появился новый лайфхак для кухни, который предлагает использовать алюминиевую фольгу как подложку для кухонных ящиков, защищающую от влаги и загрязнений. Фольга создает барьер между содержимым ящика и его поверхностью, упрощая уборку.