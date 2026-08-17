Нужно ли убирать пень из сада: большинство дачников даже не догадываются

Иногда деревья в саду приходится рубить, когда они становятся опасными, слишком старыми или просто перестают давать урожай. Но что делать с оставшимся пнем, знают не все.

Удаление пней из земли может показаться чрезмерной и совершенно необязательной задачей – однако дачники убеждены, что это может быть чрезвычайно полезно для вашего сада и двора, пишет Марта Стюарт.

Нужно ли удалять пни с участка?

Пни занимают ценное место в вашем дворе – но это не единственная причина, почему стоит подумать об их удалении. Оказывается, они могут привлекать термитов и даже представлять угрозу безопасности.

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Старые пни, прежде всего, создают опасность спотыкания – особенно если корни дерева также поднимаются к поверхности земли. Кроме того, они мешают косить траву и сажать растения. Между тем некоторые виды деревьев могут даже пускать новые побеги из пня и оставшихся корней – а это рано или поздно создаст серьезные проблемы с уходом.

По мере разложения пня и его корней почва также может начать оседать – а это потенциально приведет к появлению неровностей и впадин в земле. Гниющая древесина также привлекает нежелательных вредителей – муравьев, термитов и различных жуков, а также способствует росту грибков.



Пень с участка желательно удалить / Фото Pexels

А если дерево пришлось срубить из-за болезни, то остатки древесины и корней все еще могут содержать патогены, которые потенциально могут заразить и другие растения поблизости.

Ну и, в конце концов, пень, даже если он совершенно безопасен и не служит убежищем для неприятных насекомых, может существенно ограничить возможности использования пространства: корневая система старого дерева будет мешать посадке новых растений, а также усложнит обустройство клумбы, газона или чего-либо другого.