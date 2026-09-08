Не обрезайте эти кусты и деревья в сентябре, и урожай увеличится вдвое: важный список

Обрезка – важная часть ухода за растениями, но в некоторых случаях она может только навредить. И время для нее следует выбирать подходящее; у многих растений в сентябре уже сформировались почки на старой древесине, либо они становятся очень уязвимыми к болезням, поэтому с секатором к ним лучше не приближаться.

Когда погода становится прохладнее, может возникнуть желание заняться серьезной обрезкой сада и огорода, чтобы придать участку опрятный вид перед зимой. Однако с некоторыми растениями лучше не торопиться, пишет Марта Стюарт.

Какие растения не стоит обрезать в сентябре?

Розы

Некоторые розы осенью все еще продолжают цвести – и то, что температура падает, еще не означает, что их нужно обязательно обрезать. Лучшим решением будет оставить их в покое, чтобы они успели подготовиться к зиме.

В зависимости от суровости холодов розы могут сильно отмирать, а осенняя обрезка только обнажает ткани растения и делает их еще более уязвимыми.

Придбати саджанці троянд можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість посадкового матеріалу за фото.

Азалии

Азалии, а также другие широколиственные вечнозеленые растения, не следует обрезать осенью. На ветвях уже сформировались почки на следующий год, и сентябрьская обрезка лишь лишит вас цветения.

Подсолнечники

Подсолнухи – это однолетние растения, и в сентябре их цветение уже заканчивается, поэтому на стебле остается только головка с семенами. Но не спешите ее обрезать на этом этапе: зимние певчие птицы (например, синицы, овсянки и зяблики) очень любят лакомиться семечками подсолнечника.

К тому же сухие стебли могут придать вашему ландшафту визуальную привлекательность даже зимой.

Сирень

Сирень большинство дачников выращивают именно из-за невероятного цветения и аромата. А сентябрьская обрезка может очень легко лишить вас этого цветения. Поэтому, чтобы сохранить бутоны, обрезку ветвей нужно проводить сразу же после окончания весеннего цветения.

Дуб

Также лучше воздержаться от обрезки дуба. В это время года растение может стать особенно уязвимым к болезням и не пережить морозов. Гораздо лучшим решением будет отметить ветки, что нужно обрезать, и сделать это позже – в конце зимы, когда растение будет находиться в состоянии покоя.

Пионы

Пионы можно обрезать осенью, но точно не в сентябре. Следует дождаться, когда установятся минусовые температуры, а весь рост растения остановится. Если же обрезку вы проведете слишком рано, можете лишить растение необходимой ему энергии.