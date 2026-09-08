Коли погода стає прохолоднішою, може виникнути бажання взятися за серйозну обрізку саду та городу, аби надати ділянці охайного вигляду перед зимою. Та з кількома рослинами краще не поспішати, пише Martha Stewart.

Які рослини не варто обрізати у вересні?

Троянди

Деякі троянди восени все ще продовжують цвітіння – і те, що температура падає, ще не є ознакою, що їх потрібно обов'язково обрізати. Найкращим рішенням буде залишити їх у спокої, аби вони встигли підготуватися до зими.

Залежно від суворості холодів троянди можуть дуже сильно відмирати, а осіння обрізка тільки відкриває тканини рослини та оголює їх навіть сильніше.

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Азалії

Азалії, а також інші широколистяні вічнозелені рослини, не слід обрізати восени. На гілках вже сформувалися бруньки на наступний рік, і вереснева обрізка лише позбавить вас цвітіння.

Соняшники

Соняшники – це однорічні рослини, і у вересні їхнє цвітіння вже завершується, тож на стеблі залишається лише головка з насінням. Та не поспішайте її обрізати на цьому етапі: зимові співочі птахи (наприклад, синиці, вільшанки та зяблики) дуже люблять ласувати соняшниковим насінням.

До того ж сухі стебла можуть додати вашому ландшафту візуальної привабливості навіть взимку.

Бузок

Бузок більшість дачників вирощують саме через неймовірне цвітіння та аромат. І вереснева обрізка може дуже легко позбавити вас цього цвітіння. Для того ж, аби зберегти бутони, обрізку гілок потрібно проводити одразу ж після завершення весняного цвітіння.

Дуб

Також краще утриматися від обрізки дуба. У цю пору року рослина може стати особливо вразливою до хвороб та не пережити морозів. Набагато кращим рішенням буде позначити гілки, що потрібно обрізати, і зробити це пізніше – наприкінці зими, коли рослина перебуватиме у стані спокою.

Півонії

Півонії можна обрізати восени, але точно не у вересні. Слід дочекатися, коли встановляться мінусові температури, а весь ріст рослини зупиниться. Якщо ж обрізку ви проведете надто рано, можете позбавити рослину потрібної їй енергії.