Без лишних усилий: как превратить двор в любимое место для отдыха

Двор может стать любимым местом для домашнего отдыха. Особенно летом, когда хочется больше времени находиться на свежем воздухе. Главное – комфортно обустроить пространство и добавить стильные детали.

Ландшафтные дизайнеры рекомендуют начинать работу с выбора покрытия для двора, рассказывает House and Garden. Это не только определит эстетику двора, но и поможет избежать болота вокруг в непогоду.

Заметьте Кофейня дома: какие кофемолки выбрать, если бюджет – до тысячи гривен

Как обустроить уютный двор для отдыха

Дизайнер Энджел Коллинз предлагает выбирать единую концепцию обустройства двора и совместить в ней до трех элементов. Например, гравий, камень и кирпич или гравий, металл и дерево.

Если хочется, чтобы вокруг было много цветов, стоит выбирать вьющиеся растения. Они помогут создать особую уютную и даже немного сказочную атмосферу. Дизайнер Боб Ричмонд-Ватсон рекомендует обратить внимание на цветы, которые наполнят двор приятным ароматом. Беспроигрышным вариантом он считает вьющиеся сорта роз. Любимым сортом Боб называет Crown Princess Margareta.

Вьющиеся розы создают особую эстетику / Unsplash

Для комфортного отдыха во дворе рекомендуют установить деревянные или каменные скамейки, а их в свою очередь декорировать многослойными подушками и пледами. Это создаст ощущение комнаты под открытым небом. Также можно области плетеную мебель или шезлонги. Декорировать их следует в зависимости от собственных предпочтений. Можно выбрать минималистичные варианты, например, в земляной цветовой палитре или добавить двору ярких красок.

Одним з найважливіших етапів створення затишного подвір'я є вибір декору. Садовий фонтан, ландшафтний камінь, скриньки для листів, гірлянди та інші естетичні й корисні речі можна знайти на Prom. Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про декор для саду та подвір'я – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення. Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Тень для отдыха локаций помогут создать деревья, которые можно обсадить бордюрами. Эксперты рекомендуют декорировать их спиральными узорами, визуально увеличивая пространство двора. Если есть возможность, стоит высадить фруктовые деревья. Это позволит попробовать яблоки, груши, абрикосы или другие фрукты, выращенные дома.

Цитрусовые деревья хорошо растут в горшках / Unsplash

Дополнить классические клумбы стоит цветами в горшках. В частности, журавликами или бальзаминами. Кроме того, если интересно поэкспериментировать, must have попробовать высадить в горшках мини-деревья. Оптимальным вариантом станут цитрусовые.