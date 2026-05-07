Таблетка для посудомоечной машины творит чудеса: отмоет жир, диваны и пол

Все чаще таблетки для посудомоечной машины опытные хозяйки используют в быту для очистки дома. Ею можно помыть мебель, диван, пол и даже убрать плохой запах из раковины.

Благодаря мощным компонентам, растворяющих грязь и жир, одна таблетка может заменить сразу несколько дорогих средств для уборки, рассказала блогер София Сизова в своем инстаграме.

Что может очистить таблетка для посудомойки?

Очистка фасадов кухни

Нужно развести одну третью таблетки с горячей водой. Получится средство, которое сможет справиться с самыми сложными жировыми загрязнениями и отпечатками пальцев на фасаде.

Химчистка дивана

Если в этом растворе замочить полотенце и завязать его на крышке, то можно безупречно очистить все пятна на мягкой мебели. В противном случае этот лайфхак подойдет просто для очистки диванов, чтобы не прибегать к вызову мастеров по химчистке.

Мытье пола

Половину таблетки для посудомоечной машины надо развести в 6 – 7 литрах горячей воды. Это средство – одно из лучших для мытья пола, поскольку очищает даже самые сложные загрязнения.

Вы удивитесь от того, что вода после мытья может стать очень грязной – настолько эффективно средство вытягивает пыль и грязь.

Очистка труб от запаха и засорения

Половину таблетки нужно поставить в раковину и залить горячей водой. Другую половину можно бросить в мультипечь, чтобы не мыть контейнеры вручную, и также залить горячей водой.

Что еще может очистить таблетка для посудомойки?

Таблетка для посудомоечной машины может эффективно очищать душевую лейку, смеситель, раковину, ванну и унитаз от налета и минеральных отложений, пишет Martha Stewart.

Душевая лейка часто покрывается известковым налетом, который забивает отверстия и ухудшает напор воды. Достаточно лишь растворить одну таблетку в миске с теплой водой, тогда снять лейку и погрузить ее в раствор.

Также довольно часто смесители и краны страдают от водяных разводов и минеральных отложений. Нужно растворить половину таблетки в стакане теплой воды, смочить мягкую губку или ткань и протереть поверхность.

А чтобы отчистить мыльный налет с ванной, нужно наполнить ее теплой водой и растворить одну таблетку. Дать подействовать средству 30 минут, а потом слить воду, протереть губкой или мягкой щеткой и тщательно сполоснуть.

Какая еще таблетка поможет в быту?

Оказывается, что таблетки для чистки зубных протезов помогают удалить минеральные отложения на душевой лейке. Все это благодаря лимонной кислоте и перкарбонату натрия, которые содержатся в составе.

По словам эксперта, таблетки для зубных протезов содержат шипучий агент, который образует серию пузырьков, когда продукт контактирует с водой. Эти пузырьки механически вытесняют грязь, мусора и пятна, находящихся в труднодоступных местах душевой лейки.