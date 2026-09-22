Не выбрасывайте опавшие яблоки: дачники советуют закопать их в саду

Упавшие яблоки не обязательно выбрасывать, если они не подходят для длительного хранения. На самом деле их можно использовать для компостирования. Это простой способ переработки плодов и обогащения почвы органическими веществами.

Если под яблоней много опавших плодов, которые уже не подходят для употребления или консервирования, дачники советуют использовать их для компостирования в почве, пишет Wprost. Dom.

Как правильно закопать яблоки?

Нужно выбрать место подальше от ствола дерева и выкопать яму глубиной 30 сантиметров. Если плодов много, их следует хорошо измельчить или смешать с сухими листьями и измельченными веточками.

Затем все это нужно засыпать почвой. Над зарытым материалом должно быть примерно 20 сантиметров почвы. Таким образом, опавшие яблоки смогут разложиться должным образом.

Не стоит закапывать все яблоки в одной яме. Можно распределить их по нескольким участкам, чтобы избежать накопления легкоразлагаемых веществ в одном месте.



Опавшие яблоки можно закопать для получения удобрения / Фото Pexels

Однако дачникам стоит обратить внимание на один важный момент. Для компостирования в ямах подходят только естественно опавшие яблоки. Плоды с признаками болезни, гнили или пораженные вредителями лучше выбросить подальше от дерева в специальную яму для отходов.

Нередко яблоки поражаются паршой. Эту болезнь вызывает грибок, который зимует в зараженных опавших листьях или даже в опавших плодах.

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Правильное подземное компостирование имеет преимущество в том, что не требует сооружения компостного контейнера. Почвенные микроорганизмы разложат закопанный мусор, а полученное органическое вещество останется в земле. Процесс не требует больших усилий, но со временем даст ощутимый результат.