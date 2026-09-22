Якщо під яблунею є багато опалих плодів, які вже не підходять для вживання чи консервування, дачники радять використати їх для розкладання в ґрунті, пише Wprost. Dom.

Як правильно закопати яблука?

Потрібно вибрати місце подалі від стовбура дерева й викопати яму глибиною 30 сантиметрів. Якщо плодів багато, їх варто добре подрібнити або ж змішати із сухим листям та подрібненими гілочками.

Далі все це потрібно засипати ґрунтом. Над закопаним матеріалом має бути приблизно 20 сантиметрів ґрунту. Таким чином опалі яблука зможуть розкластися так, як треба.

Усі яблука в одній ямі закопувати не варто. Можна розподілити їх на кілька ділянок, щоб уникнути накопичення легкорозкладних речовин в одному місці.



Опалі яблука можна закопати для утворення добрива / Фото Pexels

Однак, дачникам варто звернути увагу на один важливий момент. Для компостування ям підходять лише природно опалі яблука. Плоді з ураженнями хвороби, гнилі чи заражені шкідниками, краще викинути подалі від дерева у спеціальну яму для відходів.

Нерідко яблука хворіють паршею. Цю хворобу викликає грибок, який зимує в зараженому опалому листі чи навіть в опалих плодах.

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Правильне підземне компостування має перевагу в тому, що не вимагає будування компостного контейнера. Ґрунтові мікроорганізми розкладуть закопане сміття, а отримана органічна речовина залишиться в землі. Процес вимагає мало зусиль, але з часом дасть відчутний результат.