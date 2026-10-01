Как помыть посуду и принять душ с минимумом воды: 5 проверенных лайфхаков

Из-за аварийных ситуаций, ремонта сетей или плановых отключений в доме может на некоторое время отсутствовать вода. В такой ситуации мытье посуды или утренний душ становятся проблемой.

Однако даже в сложных условиях можно поддерживать чистоту и гигиену, используя минимальное количество воды или вообще обходясь без нее при выполнении отдельных процедур, пишет 24 Канал. Есть несколько простых способов, которые помогут помыть посуду и освежиться, когда воды в кранах будет минимум.

Как помыть посуду и принять душ, используя минимум воды?

Использование распылителя

Воду для мытья посуды можно набрать в пульверизатор и смачивать ею посуду или губку, а затем ополаскивать после мытья. Это довольно удобный способ для незначительного удаления остатков пищи и легкого загрязнения.

Для лучшего результата сначала нужно убрать все остатки еды и вытереть тарелки насухо салфетками или бумажными полотенцами. Чем меньше грязи будет на поверхности, тем легче удастся вымыть посуду. Также стоит иметь спиртосодержащие салфетки. Ими следует протереть тарелки, столовые приборы или стаканы для дополнительной очистки.

Система из двух мисок для посуды

Для этого метода нужно набрать в одну миску небольшое количество воды и развести в ней моющее средство. В этой миске нужно помыть посуду. Во вторую миску нужно налить воду для ополаскивания. Благодаря такому способу не придется использовать проточную воду.

Использование сухого шампуня

Сухой шампунь довольно часто спасает нас, когда мало времени для полноценного мытья волос. Итак, его следует нанести на корни волос, чтобы средство смогло впитать излишки кожного сала, а затем тщательно расчесать волосы. Благодаря сухому шампуню удастся отложить мытье головы водой, если волосы лишь немного потеряли свежесть.



Сухой шампунь помогает освежить волосы / Фото Pexels

Использование туристического душа

Любители туристических походов знакомы с компактными походными системами, которые имеют небольшой резервуар для воды и душевую насадку. Они позволяют использовать ограниченный запас воды вместо полноценного душа с постоянной подачей из крана.

Кроме сухого шампуня и туристического душа еще может понадобиться косметика для лица, средства для тела и волос. Благодаря ассортименту более 120 млн товаров на Prom все необходимое можно найти в одном месте.

Очищающие пенки без смывания

Существуют специальные средства для гигиены тела, которые наносят на кожу, а затем вытирают полотенцем или салфеткой без использования воды. Их часто используют в путешествиях, походах или различных ситуациях, когда нет нормального доступа к душу.