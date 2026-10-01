Однак навіть за складних умов можна підтримувати чистоту та гігієну, використовуючи мінімальну кількість води чи взагалі обходячись без неї для окремих процедур, пише 24 Канал. Є кілька простих способів, які допоможуть помити посуд і освіжитися, коли води в кранах буде мінімум.

Як помити посуд і прийняти душ із мінімумом води?

Використання розпилювача

Воду для миття посуду можна набрати в пульверизатор і змочувати ним посуд чи губку, а тоді ополіскувати після миття. Це досить зручний спосіб для незначного видалення залишків їжі та легкого забруднення.

Для кращого результату спочатку потрібно прибрати всі залишки їжі й витерти тарілки насухо серветками чи паперовими рушниками. Що менше бруду буде на поверхні, то легше вдасться вимити посуд. Також варто мати спиртовмісні серветки. Ними слід протерти тарілки, столове приладдя чи склянки для додаткового очищення.

Система двох мисок для посуду

Для цього методу потрібно набрати в одну миску невелику кількість води й розвести із мийним засобом. У цій мисці потрібно помити посуд. У другу миску потрібно налити воду для ополіскування. Завдяки такому способу не доведеться використовувати проточну воду.

Застосування сухого шампуню

Сухий шампунь досить часто рятує нас, коли є обмаль часу для повноцінного миття волосся. Отже, його слід нанести на корені волосся, щоб засіб зміг поглинути надлишок шкірного сала, а далі ретельно вичесати волосся. Завдяки сухому шампуню вдасться відкласти миття голови водою, якщо волосся лише трохи втратило свіжість.



Сухий шампунь допомагає освіжити волосся / Фото Pexels

Використання туристичного душу

Любителі туристичних походів знаються на компактних похідних системах, які мають невеликий резервуар для води та душову насадку. Вони дають змогу використовувати обмежений запас води замість повноцінного душу з постійною подачею з крана.

Крім сухого шампуню й туристичного душу ще може знадобитися косметика для обличчя, засоби для тіла та волосся. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Очищувальні пінки без вмивання

Є спеціальні засоби для гігієни тіла, які наносять на шкіру, а тоді витирають рушником чи серветкою без використання води. Їх часто використовують у подорожах, походах чи різних ситуаціях, коли немає нормального доступу до душу.