Батарея сразу же начнет работать вдвое лучше: сделайте с ней вот что

Если вы включили отопление и почувствовали, что тепла не так много, как раньше, причина может быть проста – толстый слой пыли на батарее. Это незначительное загрязнение серьезно ухудшает циркуляцию воздуха и препятствует теплоотдаче.

Перед началом отопительного сезона многие люди просто включают батареи – но этого недостаточно. За несколько месяцев, когда батареи не используются, в них успевает скопиться немало пыли, а порой еще и мелкого ворса и шерсти животных, пишет Express.

Как легко почистить батареи перед началом отопительного сезона?

Особенно много пыли обычно скапливается между внутренними секциями и в труднодоступных местах – и обычной тряпкой туда не добраться. Что делать в таком случае, знают далеко не все.

Но и просто игнорировать проблему – тоже не вариант: толстый слой пыли может серьезно ухудшать циркуляцию воздуха и препятствовать теплоотдаче батареи. В результате помещение будет прогреваться гораздо медленнее, а для поддержания комфортной температуры батареям придется работать дольше. Поэтому перед наступлением холодов все же не помешает выделить несколько минут, чтобы почистить батареи.

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К счастью, для этого совсем не обязательно разбирать батарею или пытаться прочистить каждую мельчайшую щель вручную. С этой задачей вместо вас прекрасно справится устройство, что найдется практически в каждом доме – фен. Но включать его сразу не стоит: перед этим не забудьте расстелить на полу старое полотенце или другую ткань. Именно она соберет большую часть мусора и пыли, которые посыплются из батареи.

После этого можно включить фен на минимальной температуре и максимальном потоке воздуха. Нагревать фен не нужно, ведь это может привести к появлению неприятного запаха от пыли. Осторожно направьте фен вверх по батарее, а затем пройдитесь по вентиляционным отверстиям и зазорам между секциями.

После этого полотенце можно снять и выбросить всю грязь, скопившуюся в нем. Верхнюю и внешнюю часть батареи можно протереть слегка влажной салфеткой.