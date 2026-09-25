Перед початком опалювального сезону чимало людей просто вмикають батареї – але цього недостатньо. За кілька місяців, коли батареї не використовуються, в них встигає накопичитися чимало пилу, а часом ще й дрібного ворсу та шерсті тварин, пише Express.

Як легко почистити батареї перед початком опалювального сезону?

Особливо багато пилу зазвичай накопичується між внутрішніми секціями та у важкодоступних місцях – і звичайною ганчіркою туди дістати не виходить. Що робити у такому випадку, знають далеко не всі.

Але й просто не зважати на проблему – також не варіант: товстий шар пилу може серйозно погіршувати циркуляцію повітря та заважати тепловіддачі батареї. В результаті приміщення буде прогріватися набагато повільніше, а для того, аби підтримувати комфортну температуру, батареям доведеться працювати довше. Тож перед настанням холодів все ж не завадить виділити кілька хвилин, аби почистити батареї.

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На щастя, для цього зовсім необов'язково розбирати батарею, або ж намагатися прочистити кожну найменшу щілинку вручну. З цим завданням замість вас чудово впорається пристрій, що знайдеться практично в кожному домі – фен. Але вмикати його одразу не варто: перед цим не забудьте розстелити на підлозі старий рушник чи іншу тканину. Саме вона збере більшу частину сміття та пилу, що посиплються з батареї.

Після цього можна ввімкнути фен на мінімальній температурі та максимальному потоці повітря. Нагрівати фен не потрібно, адже це може призвести до неприємного запаху від пилу. Обережно направляйте фен вгору батареї, а тоді пройдіться по вентиляційних отворах та проміжках між секціями.

Після цього рушник можна зняти та викинути весь бруд, що зібрався в ньому. Верхню та зовнішню частину батареї можна протерти злегка вологою серветкою.