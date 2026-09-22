Клопы в старых матрасах и мебели: почему они появляются и как избавиться от них раз и навсегда

Клопы могут поселиться не только в кровати, но и в старых матрасах, диванах, креслах и другой мягкой мебели. Они прячутся в швах, щелях и труднодоступных местах, а заметить самих насекомых бывает непросто.

Часто о появлении клопов свидетельствуют укусы, небольшие пятна на постельном белье или характерный запах, пишет Wprost. Dom.

Избавиться от клопов бывает сложно, особенно если они уже расселились по мебели и комнате. Простой стирки постельного белья недостаточно, поэтому важно обработать все потенциальные места, где могут прятаться насекомые.

Как избавиться от клопов?

Раньше большинство использовало соду против клопов, но оказалось, что она не слишком эффективна. Гораздо более эффективна диатомовая земля, которая повреждает защитный слой насекомых и обезвоживает их. Клопам не нужно ее есть, достаточно лишь коснуться рассыпанного порошка лапками.

Тело насекомого покрыто липидно-восковым слоем, что удерживает воду внутри. Когда диатомовая земля нарушает этот барьер, насекомое теряет влагу, обезвоживается и погибает.

Для уничтожения клопов диатомовую землю следует покупать только пищевого класса, которая не содержит токсичных химикатов и безопасна для людей и животных. Ею нужно посыпать стыки и щели каркаса кровати, трещины и зазоры возле планок, щели и углубления мебели, а также места со следами их присутствия.

Не следует рассыпать диатомовую землю на подушки, постель и пол. Люди не должны вдыхать это средство. Его следует рассыпать только в тех местах, где клопы смогут с ним контактировать.

Придбати засоби для боротьби з клопами можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та перевірити в описі товару, проти яких шкідників призначений засіб.

Однако диатомит не стоит использовать в качестве единственного метода борьбы с клопами. Результат будет гораздо лучше, если подходить к решению проблемы комплексно. Постельное белье, одежду и другой текстиль можно сушить в сушильной машине при высокой температуре примерно 30 минут.