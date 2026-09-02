Поподкормите этим растение в сентябре: новые листья появятся очень скоро

С сентября дни постепенно становятся короче, а свет – тусклее, поэтому в начале осени можно уделить немного времени подкормке растений. Для монстеры подойдет одно домашнее удобрение из фруктовой кожуры.

Монстера не является прихотливым растением, однако лишнее внимание ей не помешает, пишет Top. В начале осени специалисты советуют осмотреть листья растения, его местоположение и полив. Также в это время можно подкормить растение простым удобрением.

Чем подкормить монстеру в сентябре?

В начале осени важно проследить, сколько света получает растение. Монстера хорошо растет при ярком, рассеянном свете. Учитывая, что дни будут становиться короче, вероятно, растение придется поставить поближе к окну.

Однако следует избегать слишком сильных солнечных лучей, так как они могут повредить листья.

Специалисты отмечают, что из-за более медленного роста и худшего освещения монстере требуется меньше воды. Растение следует поливать только тогда, когда высохнет верхний слой почвы.



В сентябре монстеру следует подкормить удобрениями / Фото Pexels

В чем польза банановой кожуры?

Для монстеры подойдет домашнее удобрение из банановой кожуры. В ней содержится калий, необходимый растениям. Он регулирует водный баланс и укрепляет иммунитет комнатных растений.

Для приготовления раствора нужно вымыть и нарезать свежую банановую кожуру на мелкие кусочки, а затем хорошо высушить. После этого кожуру следует смешать с почвой.

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Кроме того, можно приготовить еще и жидкое удобрение. Приготовить его довольно просто. Достаточно замочить кожуру на сутки в воде, а затем этим раствором полить растение. Такая подкормка станет хорошим дополнением, но самыми важными факторами все же остаются свет, правильный полив, хорошо дренированная почва и удобрения.