Монстера не є вибагливою рослиною, проте зайва увага їй не завадить, пише Top. На початку осені фахівці радять переглянути листя рослини, її місце розташування та полив. Також в цю пору можна підживити рослину простим добривом.

Чим підживити монстеру у вересні?

На початку осені важливо простежити, яку кількість світла отримує рослина. Монстера добре росте при яскравому, розсіяному світлі. Враховуючи, що дні ставатимуть коротшими, ймовірно, рослину доведеться поставити ближче до вікна.

Проте слід уникати занадто сильних сонячних променів, бо воно може пошкодити листя.

Фахівці відзначають, що через повільніший ріст та гірше освітлення, монстері потрібно менше води. Рослину слід поливати лише тоді, коли висохне верхній шар ґрунту.



У вересні монстеру слід підживити добривами / Фото Pexels

У чому користь бананової шкірки?

Для монстери підійде домашнє добриво з бананової шкірки. У ньому міститься калій, який необхідний рослинам. Він регулює водний баланс та покращує імунітет кімнатних вазонів.

Для приготування розчину потрібно помити й нарізати свіжу бананову шкірку на дрібні шматочки, а тоді добре висушити. Після цього шкірку слід змішати з ґрунтом.

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Крім того, можна зробити ще й рідке добриво. Приготувати його досить просто. Достатньо замочити шкірку на добу у воді, а тоді цим розчином полити рослину. Таке підживлення стане хорошим доповненням, але найважливішими факторами все ж таки залишається світло, правильний полив, добре дренований ґрунт та удобрення.