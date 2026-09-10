Скрежещут двери: одно средство из кухни может быстро заглушить этот звук

Средство для мытья посуды может пригодиться не только у кухонной раковины. Эксперты из Великобритании отметили, что благодаря способности растворять жир его можно использовать для решения нескольких бытовых задач в разных комнатах.

Одно из них – скрипучие дверные петли. Если под рукой нет специального средства, небольшое количество жидкости для мытья посуды может временно уменьшить неприятный звук, пишет Sun. В то же время это средство подходит и для уборки ванной комнаты, садовой мебели, окон, а также для борьбы с отдельными пятнами на тканях и коврах.

Как устранить скрип дверей с помощью средства для мытья посуды?

Эксперты советуют нанести небольшое количество средства непосредственно на скрипящую петлю, а затем несколько раз открыть и закрыть дверь. Так жидкость лучше распределится между подвижными деталями. Однако этот способ следует рассматривать именно как временное решение.

Как справиться со скрипом / Фото unsplash

Средство для мытья посуды может очистить поверхность и уменьшить трение, но оно не является полноценной смазкой. Если дверь продолжает скрипеть, лучше воспользоваться специальной смазкой для петель. Способность расщеплять жир делает обычное средство для мытья посуды полезным и при других видах уборки. Его можно добавить в теплую воду для очистки ванны и умывальника, а также использовать для мытья садовой мебели.

Окрім засобу для миття посуду, для догляду за оселею можуть знадобитися спеціальне мастило для дверних петель, м’які губки та серветки з мікрофібри. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Что еще может понадобиться средство для мытья посуды?

Эксперты советуют использовать небольшое количество средства и для мытья окон. Для этого достаточно добавить его в теплую воду и пройтись по стеклу мягкой губкой. Таквой раствор помогает удалять жирный налет и повседневную грязь.

Средство также можно применять для предварительной обработки пятен на одежде или для локальной чистки ковра. Особенно хорошо оно справляется с жирными пищевыми загрязнениями. В то же время с домашними смесями стоит быть осторожными.

В бытовых советах иногда рекомендуют смешивать средство для мытья посуды с пищевой содой, уксусом или маслом, однако подбирать состав нужно в соответствии с поверхностью, которую планируете очищать. Главное преимущество обычной жидкости для мытья посуды – универсальность. Одно средство может помочь и с жиром на кухне, и с грязью в ванной, и с пятнами, и даже временно со скрипящими дверями.