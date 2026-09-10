Одне з них – скрипучі дверні петлі. Якщо під рукою немає спеціального засобу, невелика кількість рідини для миття посуду може тимчасово зменшити неприємний звук, пиши Sun. Водночас цей засіб підходить і для прибирання ванної кімнати, садових меблів, вікон, а також для боротьби з окремими плямами на тканинах і килимах.

Як прибрати скрип дверей за допомогою засобу для миття посуду?

Експерти радять нанести невелику кількість засобу безпосередньо на петлю, яка скрипить, а потім кілька разів відкрити й закрити двері. Так рідина краще розподілиться між рухомими деталями. Проте цей спосіб варто сприймати саме як тимчасове рішення.

Як впоратися зі скрипом / Фото unsplash

Засіб для миття посуду може очистити поверхню та зменшити тертя, але він не є повноцінним мастилом. Якщо двері продовжують скрипіти, краще скористатися спеціальним мастилом для петель. Здатність розщеплювати жир робить звичайний засіб для миття посуду корисним і під час іншого прибирання. Його можна додати до теплої води для очищення ванни та умивальника, а також використати для миття садових меблів.

Окрім засобу для миття посуду, для догляду за оселею можуть знадобитися спеціальне мастило для дверних петель, м’які губки та серветки з мікрофібри. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Де ще може знадобитися засіб для миття посуду?

Експерти радять використовувати невелику кількість засобу й для миття вікон. Для цього достатньо додати його до теплої води та пройтися по склу м’якою губкою. Такий розчин допомагає прибирати жирний наліт і повсякденний бруд.

Засіб також можна застосовувати для попередньої обробки плям на одязі чи для локального очищення килима. Особливо добре він справляється з жирними харчовими забрудненнями. Водночас із домашніми сумішами варто бути обережними.

У побутових порадах іноді радять змішувати засіб для миття посуду з харчовою содою, оцтом чи олією, однак підбирати склад потрібно відповідно до поверхні, яку плануєте очищати. Головна перевага звичайної рідини для миття посуду – універсальність. Один засіб може допомогти і з жиром на кухні, і з брудом у ванній, і з плямами, і навіть тимчасово зі скрипучими дверима.