Молния застряла и не двигается: понадобится одна вещь, которая есть почти в каждом доме

Молния может застрять даже на вещи, с которой еще вчера все было в порядке. Бегунок внезапно останавливается на середине, ткань натягивается, а любая попытка потянуть сильнее только ухудшает ситуацию.

Чаще всего это не означает, что застежку уже нужно менять. Она может заклиниться из-за тонкого кусочка ткани, попавшего внутрь, или из-за того, что бегунок начал плохо скользить по зубчикам.

Во многих случаях молнию можно починить дома, без обращения в мастерскую. Главное – действовать медленно и не дергать ее с усилием, ведь именно так проще всего повредить зубчики или вырвать бегунок, рекомендует Марта Стюарт.

Почему молния застревает?

Самая распространенная причина – подкладка или край ткани, которые попали в бегунок. Это часто случается на куртках, худи, сумках, сапогах и вещах с тонкой внутренней тканью.

Как вытащить ткань из молнии / Фото unsplash

Сначала стоит внимательно посмотреть, не зажало ли материал между бегунком и зубчиками. Если ткань действительно попала внутрь, ее нужно взять пальцами с той стороны, где она еще свободна, и осторожно потянуть назад.

Одной рукой держите застрявшую ткань, другой – сам бегун. Не тяните резко! Лучше двигать бегун вниз по одному зубчику, каждый раз немного освобождая материал и отодвигая его в сторону.

Если ткань не застряла, но молния все равно не двигается, проблема может быть в трении. Тогда поможет простое смазывание зубчиков.

Почему смазать молнию, чтобы она снова двигалась?

Для застрявшей молнии часто достаточно того, что уже есть дома. Можно использовать кусочек твердого мыла, прозрачный бальзам для губ или кончик графитового карандаша.

Средство нужно нанести не на всю вещь, а именно на зубчики молнии возле бегунка. После этого попробуйте медленно сдвинуть бегунок вниз, а затем вверх. Если он движется с трудом, не давите силой – добавьте еще немного "смазки" и повторите движение.

Для особенно упрямых молний можно использовать восковую свечу. Ею осторожно натирают зубчики с обеих сторон, чтобы бегунок легче скользил. Слой должен быть тонким и равномерным.

Что делать, если зубчики разошлись?

Еще одна частая проблема – молния застегивается криво или зубчики уже не совпадают. В таком случае ее нужно не смазывать, а выравнивать. Сначала попробуйте полностью застегнуть молнию. Возможно, придется немного подтянуть бегунок, но без резких движений.

Если зубчики все равно не сходятся, может потребоваться мелкий ремонт. Металлические ограничители сверху молнии снимают плоскогубцами, после чего снимают бегунок, вручную выравнивают зубчики, возвращают бегунок на место и снова фиксируют верхние ограничители.

Этот способ подходит не для каждой вещи. Если молния дорогая, тонкая или вшита в верхнюю одежду, лучше не рисковать и отнести ее в мастерскую.