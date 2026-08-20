Найчастіше це не означає, що застібку вже треба міняти. Її може заклинити через тонкий шматок тканини, який потрапив усередину, або через те, що бігунок почав погано ковзати по зубцях.

У багатьох випадках блискавку можна врятувати вдома без майстерні. Головне – діяти повільно й не смикати її силою, бо саме так найпростіше пошкодити зубці або вирвати бігунок, рекомендує Марта Стюарт.

Чому блискавка застрягає?

Найпоширеніша причина – підкладка або край тканини, які потрапили в бігунок. Це часто трапляється на куртках, худі, сумках, чоботах і речах із тонкою внутрішньою тканиною.

Як витягнути тканину з блискавки / Фото unsplash

Спершу варто уважно подивитися, чи не затиснуло матеріал між бігунком і зубцями. Якщо тканина справді потрапила всередину, її треба взяти пальцями з того боку, де вона ще вільна, і обережно потягнути назад.

Однією рукою тримайте застряглу тканину, іншою – сам бігунок. Не тягніть різко! Краще рухати бігунок униз по одному зубцю, щоразу трохи вивільняючи матеріал і відсуваючи його вбік.

Якщо тканина не застрягла, але блискавка все одно не рухається, проблема може бути в терті. Тоді допоможе просте змащування зубців.

Чим змастити блискавку, щоб вона знову рухалася?

Для застряглої блискавки часто достатньо речі, яка вже є вдома. Можна використати шматочок твердого мила, прозорий бальзам для губ або кінчик графітового олівця.

Засіб треба нанести не на всю річ, а саме на зубці блискавки біля бігунка. Після цього спробуйте повільно посунути бігунок униз, а потім угору. Якщо він іде важко, не тисніть силою – додайте ще трохи "мастила" і повторіть рух.

Для особливо впертих блискавок можна використати воскову свічку. Нею обережно натирають зубці з обох боків, щоб бігунок легше ковзав. Шар має бути тонким і рівномірним.

Що робити, якщо зубці розійшлися?

Інша часта проблема – блискавка застібається криво або зубці вже не збігаються. У такому разі її потрібно не змащувати, а вирівнювати. Спершу спробуйте повністю застебнути блискавку. Можливо, доведеться трохи підтягнути бігунок, але без різких рухів.

Якщо зубці все одно не сходяться, може знадобитися дрібний ремонт. Металеві обмежувачі зверху блискавки знімають плоскогубцями, після цього знімають бігунок, вручну вирівнюють зубці, повертають бігунок на місце й знову фіксують верхні обмежувачі.

Цей спосіб підходить не для кожної речі. Якщо блискавка дорога, тонка або вшита у верхній одяг, краще не ризикувати й віднести її в майстерню.