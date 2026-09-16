Настоящее украшение двора: какое популярное дерево стоит посадить осенью

Ель может стать заметным элементом ландшафта и украшать двор в течение всего года. Вечнозеленые деревья сохраняют декоративный вид в разные сезоны, а благодаря разнообразию форм и размеров их можно подобрать как для просторного участка, так и для небольшого сада.

Ели бывают разных сортов, размеров, оттенков хвои и форм ветвей, пишет Better Homes & Gardens. Именно поэтому их чаще всего выбирают для посадки во дворе.

Где посадить ель?

Для посадки подойдет участок с достаточным количеством солнечного света, влажной и хорошо дренированной почвой.

Вертикальные сорта подойдут для создания живой ширмы вдоль границы участка, а растения с декоративно изогнутыми ветвями могут стать акцентом в садовой композиции.

Если у вас небольшой двор, то в таком случае стоит обратить внимание на карликовые или кустарниковые сорта, которые не занимают много места.

После того как дерево приживется, оно способно переносить кратковременные периоды засухи. Но во время длительного засушливого периода ель нужно дополнительно поливать.

Придбати саджанці ялини чи сосни можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість посадкового матеріалу за фото. Окрім звичних вже лопат для збору врожаю можуть знадобитися також відро, добрива та мульча. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці. Під час акцій та розпродажів багато товарів на маркетплейсі доступні зі знижками від 10%.

Когда и как сажать ель?

Сентябрь и начало октября – подходящее время для посадки ели. В этот период земля еще теплая, а влаги достаточно, поэтому растение успеет укорениться к зиме.

Если ранее ель выращивалась в контейнере, для нее нужно подготовить посадочную яму в два раза шире и в 1,5 раза глубже, чем контейнер. В выкопанную землю можно добавить немного компоста.

Дерево следует достать из контейнера и установить в яму так, чтобы верхняя часть корневого кома оставалась на уровне поверхности почвы. После этого корни засыпают землей и уплотняют, чтобы внутри не оставалось воздушных пустот.

Ель не требовательна к кислотности почвы и может расти на кислых, нейтральных и щелочных почвах.

Сразу после посадки ель нужно хорошо полить. Почву вокруг растения можно замульчировать слоем толщиной 5 сантиметров. Мульча поможет дольше удерживать воду в почве.



Ель сажают рядом с высокими зданиями / Фото Pexels

Если же на участке планируется посадить несколько елей, расстояние между ними нужно определять в зависимости от конкретного вида или сорта. Точные рекомендации указаны на этикетке растения.