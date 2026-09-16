Ялини бувають різного сорту, розміру, забарвлення хвої та форми гілок, пише Better Homes & Gardens. Саме тому їх найчастіше обирають для посадки на подвір’ї.

Де посадити ялину?

Для посадки підійде ділянка з достатньою кількістю сонячного світла, вологим і добре дренованим ґрунтом.

Вертикальні сорти підійдуть для створення живої ширми вздовж межі ділянки, а рослини з декоративно вигнутими гілками можуть стати акцентом в садовій композиції.

Якщо у вас невеликий двір, то в такому випадку варто звернути увагу на карликові чи кущові сорти, які не займають багато простору.

Після того, як дерево приживеться, воно здатне переносити нетривалі періоди посухи. Але під час тривалого сухого періоду ялину потрібно додатково поливати.

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Коли та як садити ялину?

Вересень та початок жовтня – вдалий час для посадки ялини. У цей період земля ще тепла, а вологи достатньо, тож рослина встигне вкорінитися до зими.

Якщо попередньо ялина вирощувалася в контейнері, для неї потрібно підготувати посадкову яму вдвічі ширшу та в 1,5 рази глибшу за контейнер. У викопану землю можна додати трохи компосту.

Дерево слід дістати з контейнера та встановити у яму так, щоб верхня частина кореневої грудки залишалася на рівні поверхні ґрунту. Після цього коріння засипають землею та ущільнюють, щоб всередині не залишалися повітряні порожнини.

Ялина не вимоглива до кислотності землі та може рости на кислих, нейтральних і лужних ґрунтах.

Одразу після посадки ялину треба добре полити. Ґрунт навколо рослини можна замульчувати шаром завтовшки 5 сантиметрів. Мульча допоможе довше утримувати воду у землі.



Ялину садять поруч з високими будинками / Фото Pexels

Якщо ж на ділянці є план посадити кілька ялин, відстань між ними потрібно визначати залежно від конкретного виду чи сорту. Точні рекомендації зазначені на етикетці рослини.