Пыль больше никогда не будет прилипать к плинтусам: протрите их домашним средством

Плинтусы – это проблемная зона во многих квартирах. Они быстро покрываются пылью, пятнами и грязью, а вот чистят их далеко не так часто, как остальные части квартиры. К счастью, есть недорогое и простое решение, которое поможет справиться с этой проблемой.

Часто даже протирание тряпкой не помогает вернуть плинтусам чистый и ухоженный вид – напротив, пыль размазывается и только сильнее прилипает к поверхности, пишет Interia Kobieta.

Как правильно чистить плинтусы?

Самое главное правило чистки плинтусов – нужно удалить пыль. Для этого поверхность мочить не нужно, иначе мелкие частицы просто превратятся в плотный слой грязи, удалить который будет непросто. Вместо этого лучше использовать мягкую насадку к пылесосу и почистить пол особенно тщательно в местах стыка с плинтусами – именно там скапливается больше всего пыли.

Если пылесоса нет, почистить плинтусы можно сухой микрофибровой тряпкой или щеткой.

Для большинства плинтусов достаточно будет просто пройтись по ним влажной тряпкой с добавлением небольшого количества средства для мытья посуды. Но не используйте слишком много воды: деревянные планки очень легко впитывают влагу, и в конечном итоге это может привести к отслоению или набуханию.

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Ткань перед протиранием следует сильно отжать, а после мытья плинтусы нужно сразу же вытереть насухо. А вот с пластиковыми плинтусами можно быть менее осторожными, но и здесь с водой лучше не переборщить.

Если на плинтусах начали появляться серые полосы или жирный налет – а такое нередко случается на кухне – тогда избавиться от него поможет простое средство, что найдется на полке. В миску с теплой водой нужно добавить не только средство для мытья посуды, но и полстакана уксуса.

Этот раствор хорошо справится с жиром и не повредит поверхность. Микрофибру нужно хорошо отжать, а затем аккуратно протереть ею загрязненные участки.

Но главный секрет того, как сохранить плинтусы чистыми и без слоя пыли, заключается в использовании антистатического средства. Именно оно уменьшает оседание пыли – поэтому после мытья следует обработать им плинтусы.