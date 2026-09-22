Часто навіть протирання ганчіркою не допомагає повернути плінтусам чистий та доглянутий вигляд – натомість пил розмазується та тільки сильніше прилипає до поверхні, пише Interia Kobieta.

Як правильно чистити плінтуси?

Найперше правило чищення плінтусів – потрібно прибрати пил. Для цього поверхню мочити не потрібно, інакше дрібні частинки просто перетворяться на щільний шар бруду, прибрати який буде непросто. Натомість краще використати м'який наконечник до порохотяга та почистити підлогу особливо ретельно у місцях стику з плінтусами – саме там накопичується найбільше пишу.

Якщо пилососа немає, почистити плінтуси можна сухою мікрофібровою ганчіркою чи щіткою.

Для більшості плінтусів достатньо буде, якщо ви пройдетеся по них вологою ганчіркою з додаванням невеликої кількості засобу для миття посуду. Але не використовуйте надто багато води: дерев'яні планки дуже легко вбирають вологу, і зрештою це може призвести до відшаровування чи набрякання.

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Тканину слід перед протиранням сильно віджимати, а після миття плінтуси слід одразу ж протирати насухо. А ось з пластиковими плінтусами можна бути менш обережними, але й тут з водою краще не переборщити.

Якщо на плінтусах почали з'являтися сірі смуги чи жирний наліт – а таке частенько трапляється на кухні – тоді позбутися його допоможе простий засіб, що знайдеться на полиці. У миску з теплою водою потрібно додати не лише засіб для миття посуду, але й пів склянки оцту.

Цей розчин добре впорається з жиром та не пошкодить поверхню. Мікрофібру потрібно добре віджимати, і тоді акуратно протирати нею забруднені ділянки.

Але основний секрет зберігання плінтусів чистими та без шару пилюки полягає у використанні антистатичного засобу. Саме він зменшує осідання пилу – тож після миття слід обробити ним плінтуси.