Как спасти школьную одежду от следов от ручки и жирных пятен: эффективные лайфхаки к 1 сентября

Начало учебного года означает не только покупку новых тетрадей и учебников, но и дополнительные хлопоты для родителей. В школе дети могут случайно оставить след от ручки на рубашке, оставить жирное пятно или зацепить деликатную ткань.

Блогерша Диана Гологовец советует не спешить выбрасывать любимую одежду из-за одного пятна или затяжки. В своем тик-токе она показала несколько простых домашних способов, которые помогут быстро привести вещи в порядок и подготовить школьный гардероб к учебному году.

Какие лайфхаки стоит знать родителям?

Удаление следов от ручки на рубашке

Пятно от ручки на одежде можно отмыть с помощью лака для волос. Нужно лишь опрыскать пятно лаком, а затем постирать под обычной проточной водой руками или в стиральной машине.

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Удаление затяжек с атласа

Если на сатиновых или атласных вещах появились затяжки, убрать их стоит тупой стороной иглы. Достаточно провести по ней, растянув пальцами, и затяжки исчезнут прямо на глазах, словно их стерли ластиком.

Удаление жирных пятен

Нередко наши вещи портят жирные пятна. Ситуация еще более критична, если пятно старое и сильно въелось в волокна. В таком случае нужно лишь посыпать его солью, а сверху положить бумажную салфетку.

Сверху нужно прогладить пятно через салфетку в течение нескольких минут. Соль уберет жирное пятно, но для лучшего результата стоит все же постирать вещь еще раз.

Как избавиться от распространенных проблем с одеждой: смотрите видео

Довольно часто дети пачкают белые носки, поэтому отстирать их также удастся довольно быстро. Белые носки можно отбелить, замочив их в теплой воде с хозяйственным мылом и потерев загрязненные участки. Для стойких пятен можно использовать кислородный отбеливатель или пасту из пищевой соды и жидкого мыла.