Блогерка Діана Гологовець радить не поспішати викидати улюблений одяг через одну пляму чи затяжку. У своєму тіктоці вона показала кілька простих домашніх способів, які допоможуть швидко привести речі до ладу й підготувати шкільний гардероб до навчального року.

Які лайфхаки варто знати батькам?

Виведення слідів від ручки на сорочці

Ручку на одязі можна відмити за допомогою лаку для волосся. Потрібно лише обприскати лаком пляму, а тоді попрати під звичайною стічною водою руками або ж у пральній машині.

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Прибирання затяжок з атласу

Якщо на сатинових чи атласних речах з’явилися затяжки, прибрати їх варто тупою стороною голки. Достатньо провести по ній, розтягнувши пальцями й затяжки зникнуть просто на очах, наче їх стерли гумкою.

Виведення жирних плям

Нерідко наші речі псують жирні плями. Ситуація ще більш критична, якщо вона вже стара і сильно в’їлася у волокна. У такому разі потрібно лише посипати її сіллю, а зверху покласти паперову серветку.

Зверху потрібно запрасувати пляму по серветці протягом кількох хвилин. Сіль прибере жирну пляму, але для кращого результату, варто все ж таки кинути річ ще раз у прання.

Як позбутися поширених проблем з одягом: дивіться відео

Досить часто діти забруднюють білі шкарпетки, тож відіпрати їх також вдасться в досить швидкий спосіб. Білі шкарпетки можна відбілити, замочивши їх у теплій воді з господарським милом і потерши забруднені ділянки. Для стійких плям можна використовувати кисневий відбілювач або пасту з харчової соди та рідкого мила.