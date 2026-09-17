Носки снова станут белыми: домашний раствор от пятен и серого цвета

Белые носки довольно быстро теряют цвет. При ношении они легко пачкаются, становятся серыми или желтоватыми. Однако решить эту проблему можно довольно простым способом, без использования химикатов.

Белые носки всегда нужно стирать отдельно, только с белыми вещами, пишет Deccoria. Ни в коем случае не стоит стирать их вместе с темной или яркой одеждой, поскольку они могут довольно быстро впитать красители, выделяющиеся в горячей воде.

Однако сортировка – не единственное правило. Также перед стиркой носки рекомендуется вывернуть наизнанку.

Как стирать белые носки?

Хлопковые носки можно стирать при температуре 60 °C, а деликатные ткани требуют минимальной температуры 30 °C.

Чтобы вернуть носкам их белизну, стоит воспользоваться одним из нескольких приемов, которые легко повторить в домашних условиях.

Придбати засоби для машинного чи ручного прання можна на Prom. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Смесь для замачивания

В литр теплой воды добавьте 2 столовые ложки соли и пищевой уксуса, а также 4 столовые ложки средства для мытья посуды. В эту смесь носки следует окунуть на 3 часа, а затем постирать в стиральной машинке.

Лимонный сок и аспирин

Нужно измельчить 3–4 таблетки аспирина, а затем добавить немного лимонного сока до образования густой пасты. Эту пасту следует нанести на проблемные зоны – пятки и пальцы ног. Через 30 минут пасту можно смыть и отправлять носки в стирку.



Серые носки можно идеально отбелить / Фото Pexels

Пищевая сода и перекись водорода

Стакан перекиси водорода нужно смешать со стаканом теплой воды. В этом растворе следует растворить 2 столовые ложки пищевой соды, а затем замочить носки в средстве на 15 минут. Во время стирки в стиральной машине рекомендуется добавить еще 3 столовые ложки пищевой соды в отсек для моющего средства.

Бура

В 1 литр теплой воды следует добавить 1 столовую ложку буры и хорошо перемешать. В этом растворе носки нужно замочить на 2–3 часа, чтобы восстановить цвет.

Эти домашние средства действуют ничуть не хуже отбеливателя, поэтому их можно применять при любой необходимости.