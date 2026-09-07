Холодные ночи уже близко: какие овощи с грядок нужно собрать прямо сейчас

В начале сентября огородникам уже следует постепенно собирать урожай с грядок. Несмотря на то, что метеорологическое лето еще продолжается, погода уже постепенно меняется. Ночи становятся прохладнее, а продолжительность светового дня сокращается.

Именно поэтому не стоит оставлять весь урожай на грядках до конца месяца, пишет 24 Канал. Особенно внимательными следует быть жителям регионов, где похолодание и первые заморозки могут наступить раньше.

Покупці на Prom часто замовляють мішки, ящики чи контейнери для зберігання овочів. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Холодные ночи, утренняя роса и перепады температур создают неблагоприятные условия для некоторых огородных культур, поэтому часть урожая лучше вовремя убрать и, при необходимости, дать дозреть уже в домашних условиях.

Какие овощи собирать во вторую неделю сентября?

С грядок можно постепенно собирать спелые помидоры, перец, огурцы, кабачки и зелень. Параллельно в это время можно выкапывать картофель. В саду следует обрезать больные ветки на деревьях и кустах, а также подкармливать культуры, которые еще продолжают плодоносить.

Но учитывая, что ночи становятся прохладнее, а сентябрьские заморозки в отдельных регионах могут наступить уже довольно скоро, с грядок стоит убрать не только спелые, но и зеленые помидоры. В помещении со временем они дозреют и станут пригодными к употреблению.



На этой неделе следует собрать определенные овощи с грядок / Фото Pexels

Также во вторую неделю сентября следует собрать перцы, баклажаны, кабачки и патиссоны. Не стоит затягивать со сбором огурцов, особенно если их лиана уже начала желтеть.

Параллельно следует следить за тыквами, собирать яблоки и груши осенних сортов, а свеклу и морковь выкапывать по мере достижения ими нужного размера.

Овощи следует собирать в сухую погоду. Лучше всего подойдет утро после схода росы или вечер. Рано утром овощи собирать не стоит, так как влага на кожице приведет к гниению.

Плоды рекомендуется срывать аккуратно вместе с плодоножкой. В таком случае они дольше сохранят свежесть.

Дачники советуют во время сбора сортировать овощи на длительное хранение, на консервирование и на быстрое потребление. Больные и поврежденные овощи не следует класть в ящик для длительного хранения.