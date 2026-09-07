Саме тому залишати увесь урожай на грядках до кінця місяця не варто, пише 24 Канал. Особливо уважними варто бути мешканцям регіонів, де похолодання й перші заморозки можуть прийти раніше.

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Холодні ночі, ранкова роса й перепади температур створюють несприятливі умови для деяких городніх культур, тому частину урожаю краще вчасно прибрати та за потреби дати достигнути вже в домашніх умовах.

Які овочі зібрати в другий тиждень вересня?

З грядок можна поступово збирати стиглі томати, перці, огірки, кабачки та зелень. Паралельно в цей час можна викопувати картоплю. У саду слід обрізати хворі гілки на деревах та кущах, а також підживлювати культури, які ще продовжують плодоносити.

Та враховуючи те, що ночі стають прохолоднішими, а вересневі заморозки в окремих регіонах можуть прийти вже досить скоро, з грядок варто прибрати не лише стиглі, але й зелені томати. У приміщенні з часом вони дозріють й стануть придатними до вживання.



Цього тижня слід зібрати певні овочі з грядок / Фото Pexels

Також в другий тиждень вересня слід зібрати перці, баклажани, кабачки та патисони. Не варто затягувати зі збором огірків, особливо якщо їхня ліана вже почала жовтіти.

Паралельно слід стежити за гарбузами, збирати яблука та груші з осінніх сортів, а буряк та моркву викопувати в міру досягнення ними потрібного розміру.

Овочі варто збирати в суху погоду. Найкраще підійде ранок після сходу роси чи вечір. Рано вранці овочі не варто збирати, бо волога на шкірці призведе до гниття.

Плоди рекомендовано зривати акуратно разом з плодоніжкою. У такому разі вони зможуть довше зберегтися свіжими.

Дачники радять під час збору сортувати овочі на тривале зберігання, на консервування та швидке споживання. Хворі та пошкоджені овочі не варто класти в ящик для тривалого зберігання.