Как почистить стекло духовки: это недорогое средство удалит застарелый жир

Засохший жир на стекле духовки очистить не так уж и просто. Многие боятся сильно тереть, чтобы не повредить стекло. Однако есть одно домашнее средство, которое отлично справится с стойкими пятнами.

Когда во время выпечки частицы жира поднимаются вместе с горячим воздухом, они оседают на стекле, пишет Deccoria. Высокая температура со временем превращает их в жирный налет или пригоревшие пятна.

Как очистить стекло духовки?

Опытные хозяйки советуют попробовать домашнее средство с пищевой содой. Ее нужно смешать с небольшим количеством воды, пока не образуется густая паста. Она должна быть такой, чтобы прилипать к стеклу и не стекать по дверцам.

Эту пасту следует нанести на стекло и оставить на 30 минут. Если же жир застарел, то пасту можно оставить даже на несколько часов, чтобы засохшие остатки лучше размягчились. Дополнительно на это пятно можно сбрызнуть уксусом.

По истечении указанного времени достаточно просто вытереть пасту влажной тканью, а затем протереть насухо.



Стекло духовки можно легко и быстро очистить / Фото Pexels

Во время выпечки жир и пар могут попасть между стеклянными панелями дверцы, поэтому их тоже нужно почистить. В некоторых моделях достаточно просто разблокировать петли и отрегулировать дверцу, тогда как в других нужно снять верхнюю панель или открутить винты.

Окрім харчової соди та рукавичок можуть знадобитися й спеціальні засоби для очищення кухні. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

После снятия стекла его нужно положить на ровную поверхность и очистить пастой из пищевой соды. Аналогично, как и при предварительной обработке, следует немного подождать, а затем все протереть влажной тряпкой. Также стоит протереть края дверц, так как именно в них скапливается жир, крошки и другая грязь.