Коли під час випікання частинки жиру піднімаються разом з гарячим повітрям, вони осідають на склі, пише Deccoria. Висока температура з часом перетворює їх на жирний наліт чи пригорілі плями.

Як очистити скло духовки?

Досвідчені господині радять спробувати домашній засіб з харчовою содою. Її потрібно змішати з невеликою кількістю води, доки не утвориться густа паста. Вона повинна бути такою, щоб прилипнути до скла й не текти по дверцятах.

Цю пасту слід нанести на скло й залишити на 30 хвилин. Якщо ж жир старий, тоді можна залишити пасту навіть на кілька годин, щоб засохлі залишки краще розм’якнули. Додатково цю пляму можна ще збризнути оцтом.

Після зазначеного часу достатньо лише витерти пасту вологою тканиною, а тоді протерти насухо.



Скло духовки можна легко й швидко очистити / Фото Pexels

Під час випікання жир і пара можуть потрапити між скляними панелями дверцят, тому їх теж треба почистити. У деяких моделях достатньо просто розблокувати петлі та відрегулювати дверцята, тоді як в інших потрібно зняти верхню панель або відкрутити гвинти.

Окрім харчової соди та рукавичок можуть знадобитися й спеціальні засоби для очищення кухні. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Після зняття скла його потрібно покласти на рівну поверхню й очистити пастою з харчової соди. Аналогічно, як і з попередньою обробкою, слід трішки зачекати, а тоді все протерти вологою ганчіркою. Також варто протерти краї дверцят, бо саме в них накопичується жир, крихти та інший бруд.