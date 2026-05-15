Стиральная машина прекратит трястись: элементарное решение давней проблемы

Часто ли ваша стиральная машина пытается самостоятельно "выйти" из ванной во время работы? Иногда прибор может трястись так сильно, что действительно сдвигается на значительное расстояние во время цикла стирки.

Проблема "танцев" стиральной машины действительно распространена – но далеко не все знают, что же ее вызывает, пишет Martha Stewart. А разобравшись с причинами, устранить проблему можно очень быстро.

Почему стиральная машина трясется во время работы?

Если стиральная машина трясется, это обычно означает, что она нестабильно установлена, или же если есть другой излом.

Большинство стиральных машин чрезмерно трясутся, когда их система подвески изношена или сломана,

– объясняет эксперт по ремонту техники Шон Мерфи.

Когда пружины стиральной машины не работают как следует, барабан вращается с места, и это приводит к стуку, шатания и ряда других проблем. Впрочем, далеко не каждая проблема механическая – иногда все дело в неправильно загруженном белье.

Если оно сбивается в один плотный комок, это может чрезмерно нагрузить машинку, и она начнет трястись. В таком случае попробуйте остановить цикл и перегруппировать одежду в барабане.

Когда дрожание машинки – это нормально?

Небольшое движение машинки во время стирки – это норма, поэтому переживать не нужно. Через свой двигатель стиралки всегда работают с небольшой вибрацией, особенно во время цикла стирки или отжима.

Но если прибор начинает смещаться со своего места – вот тогда действительно что-то не так.



Как остановить тряску стиральной машины?

Во многих случаях решение надоедливой проблемы удивительно простое. Поэтому вы можете попробовать некоторые из этих вариантов.

Перераспределите нагрузку – особенно если стираете громоздкие вещи, например одеяла, верхнюю одежду или постельное белье.

Поднимите или опустите ножки . Со временем они могут стереться и стать неровными.

Подложите резиновые прокладки под ножки . Если поднятие ножек не помогает, попробуйте подложить под них резиновый коврик – он поможет и остановить движение машинки, и защитит пол.

Присмотритесь к изношенным деталям. Иногда амортизаторные подвески, пружины или демпферные стержни становятся причиной поломки. Но их можно починить или заменить.

Что делать, если трясется новая машинка?

Если вы только что приобрели новую стиральную машину, а она уже работает некорректно и трясется во время стирки, обязательно проверьте, сняли ли вы с нее транспортные болты. Часто именно они являются причиной дрожания.

3 – 5 болтов расположены в задней части большинства новых стиралок, пишет Good Housekeeping. Они помогают удерживать машинку в стабильном положении во время транспортировки, и если не удалить их впоследствии, вы очень быстро их услышите.

Важно! Повреждения машинки, что вызывают не убраны транспортные болты, обычно не покрываются гарантией. Поэтому после покупки нового прибора лучше обратиться к профессиональному установщику.

Что нельзя стирать в стиральной машине?

Конечно, стиральная машина дома – это незаменимая техника, и сейчас ни одно хозяйство без нее не обойдется. Но если вы хотите уберечь и прибор, и свою одежду, некоторые вещи лучше в нее не класть. Говорится в частности о: