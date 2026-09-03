Плесень никогда не появится: вот как правильно сушить одежду в помещении

Осенью и зимой сушить одежду на улице зачастую – не лучший вариант. Не только из-за дождей и непогоды, но и из-за холода: одежда будет оставаться влажной невероятно долго. Но и в помещении сушка может привести к множеству проблем.

Никто не хочет высушить одну партию белья и обнаружить, что на стенах гостиной появилась плесень. Иногда избыточная влажность также приводит к тому, что окна запотевают, а обои начинают отклеиваться. Но избежать такой ситуации довольно просто, пишет Homes&Gardens.

Как правильно сушить белье в помещении?

Чтобы вещи сохли в комнате, а стены не покрывались плесенью, совсем не обязательно держать окна постоянно открытыми. Достаточно после развешивания белья провести одно интенсивное проветривание, чтобы выпустить влажный воздух.

Для этого широко откройте окно на несколько минут, а после этого его можно закрыть. Если же на окнах появляется конденсат, его нужно сразу же вытирать, а не оставлять сохнуть самому.

Важно! Если влажность в доме остается стабильно высокой, следует подумать об инвестиции в осушитель воздуха.

Но также следует понять, в какой комнате можно ставить сушилку, а где она только создаст лишние проблемы. В ванной комнате двери во время сушки следует держать закрытыми, а вот вытяжку, наоборот, включайте на полную мощность.

В других комнатах лучше ставить сушилку ближе к окну, но не рядом со стенами. Вот несколько нюансов правильной развески вещей:

хорошо отжмите белье перед сушкой;

не перекрывайте сушилкой вентиляционные отверстия;

после сушки проверьте влажность воздуха;

сушите в комнатах, где легко проветрить;

оставляйте пространство между вещами на сушилке.

Эти несколько простых правил помогут не превратить сушку в постоянное увлажнение воздуха в квартире. И осенью помнить о них особенно важно.