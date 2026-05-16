Как выбрать тостер в 2026 году: простой гид для удачных завтраков

Тостер – один из немногих кухонных приборов, чья функция не изменилась с момента появления. Лишь одна задача - поджарить кусочек хлеба до равномерной корочки.

Кажется, что все проще некуда. Но именно поэтому многие покупают первый попавшийся вариант тостера и потом жалеют. Всего на рынке представлено два основных типа тостеров, рассказывает Consumer Reports. На какие характеристики стоит обратить внимание, чтобы не ошибиться с выбором, рассказываем в материале.

Виды тостеров

Первый – классический прибор с вертикальной подачей: компактный корпус с двумя или четырьмя слотами, пружинный механизм опускает хлеб и поднимает готовые тосты. Простой в использовании и доступный по цене.

Второй тип – тостер-печь с горизонтальной загрузкой. Более габаритный, но и возможностей больше: кроме поджаривания, умеет выпекать, размораживать и подогревать пищу. Подходит тем, кто хочет заменить одним прибором несколько.

Чем отличается дорогой тостер от дешевого

Самый очевидный фактор – бренд: при одинаковых характеристиках известная марка будет стоить дороже. Далее – тип механизма: полуавтоматические модели дешевле, но готовый тост придется доставать руками. В автоматических пружинный механизм сам поднимает тост после приготовления.

Цена также растет с мощностью, количеством слотов и типом нагревательного элемента – кварцевые дороже нихромовых, керамические панели дороже металлических.

Однако обратите внимание, что мощность – параметр второстепенный: двухслотовые модели обычно имеют 500 – 1000 Вт, четырехслотовые – 1300 – 1500 Вт, но на качество поджаривания это практически не влияет.

На что еще обратить внимание при покупке

Больше режимов поджаривания – больше шансов получить идеальный результат для разных видов хлеба. Полезной также будет кнопка отмены, которая останавливает прожарку досрочно, если ошиблись с настройками.

Среди удобных дополнительных опций – центрирование, которое удерживает тост в нужном положении для равномерного прогрева, и "экстраподъем", что выталкивает готовый тост выше края камеры – не придется лезть пальцами внутрь.

Отдельная категория – тостеры с функцией печати. Такие модели выжигают на хлебе рисунок с помощью сменных насадок. Вряд ли нужно для большинства, но дети точно оценят.

Какие бренды выбрать

По результатам тестирований Consumer Reports, в топе тостеров стабильно держатся два бренда – Breville и Cuisinart. Среди других проверенных производителей – Hamilton Beach и KitchenAid.

Впрочем, на украинском рынке эти марки встречаются реже. У нас самыми популярными брендами являются Philips, Bosch, Gorenje, Tefal и Russell Hobbs – они давно зарекомендовали себя на рынке бытовой техники и станут отличным выбором для повседневного использования.