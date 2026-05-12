Как выбрать тросик ручного тормоза для авто

Выбор тросика ручного тормоза - это вопрос не только удобства парковки, но и безопасности. Именно поэтому стоит подойти к этому вопросу ответственно.

Хотя тросы ручного тормоза не испытывают таких интенсивных механических нагрузок, как диски или колодки, они все равно имеют ограниченный ресурс и со временем изнашиваются, пишет AfterMarket.

Почему тросы ручного тормоза – это важно?

Внешние воздействия, например камни из-под колес, разрушают полимерное покрытие троса, что приводит к внутренней коррозии. Трос перестает плавно скользить в оболочке: тормоз активируется, но не разжимается.

Следствием становится перегрев тормозной системы и ее преждевременное разрушение, а иногда – полная невозможность сдвинуться с места. Учитывая, что в Европе ежегодно заменяют тросы на 2% автомобилей, регулярная диагностика этого узла является обязательной.

Как подобрать правильные тросы?

Проверка длины

Перед приобретением нового троса обязательно измерьте длину детали, которую планируете заменить, пишет сайт Тернополяне. Очень важно, чтобы новое изделие точно соответствовал параметрам старого: даже незначительная погрешность может помешать правильной установке или корректной работе всей тормозной системы.

Подбор подходящей детали

Выбирая запчасть, ориентируйтесь на марку, модель и год выпуска вашего авто, а лучше всего – осуществляйте подбор по VIN-коду. Чтобы гарантировать надежность, отдавайте предпочтение оригинальным комплектующим или продукции проверенных брендов с высокой репутацией на рынке.

Демонтаж изношенного троса

Для замены сначала необходимо снять старый трос. Поскольку он соединяет рычаг в салоне с тормозными механизмами на задней оси, доступ к нему обычно открывается снизу автомобиля (под дном) и в районе задних колес. Процесс демонтажа зависит от конструкции конкретной модели, поэтому стоит руководствоваться технической документацией к авто или обратиться к специалистам.

Учитывайте, если на авто используется привод ручника на два или три троса, тогда менять нужно все тросы сразу

Монтаж нового элемента

После снятия старой детали тщательно очистите посадочные места и направляющие от грязи и коррозии. Установите новый трос, обеспечив его надежное соединение с рычагом стояночного тормоза и непосредственно с исполнительным механизмом тормозной системы.

Регулировка и проверка

После завершения монтажа необходимо провести настройку натяжения. Убедитесь, что рычаг в салоне движется плавно, а тормозные механизмы четко реагируют на его поднятие. Конечное натяжение троса должно строго соответствовать спецификациям производителя автомобиля, чтобы обеспечить надежную фиксацию авто на склоне и полное растормаживание колес в движении.