Огурцы начнут расти вдвое лучше: простая подкормка из кухонных продуктов на август

Уже в конце лета начинается сезон, когда огурцы растут чрезвычайно активно –, и дачникам остается только успевать их собирать. Но для того, чтобы урожай был по-настоящему невероятным, сообразительные огородники используют простое удобрение из кухни.

Не все знают, что лучшее августовское удобрение для огурцов, скорее всего, уже стоит у вас на кухне. И это самая обычная сода, которая может практически удвоить урожай без лишних усилий, пишет Backyard Boss.

Зачем поливать огурцы содой?

Сода – это довольно популярное средство для огорода, и не в последнюю очередь благодаря своим фунгицидным свойствам: она эффективно уничтожает как инфекции, так и вредителей, наносящих наибольший вред растениям. Обработка становится невероятно эффективной именно в августе – тогда болезни распространяются очень быстро из-за того, что температура снижается, а влажность повышается.

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Вот против каких болезней хорошо помогает пищевая сода:

мучнистая роса;

серая гниль;

фитофтороз.

Кроме того, сода может быстро и эффективно отпугивать тлю и клещей. И, в отличие от многих химических средств, она совершенно безопасна для людей, поэтому использовать ее для обработок можно и во время плодоношения.

Как обработать огурцы содой?

Дачники уверяют, что для того, чтобы обработка оказалась максимально эффективной, соду следует смешать с йодом, пишет "УНИАН". Йод действует как антисептик и уничтожает бактерии, а также повышает иммунитет кустов. Кроме того, в смесь следует добавить немного хозяйственного мыла, чтобы раствор лучше удерживался на листьях.

Вот как приготовить смесь: в 10 литрах теплой воды нужно растворить 2 столовые ложки натертого мыла, столовую ложку соды и чайную ложку йода. Затем этим раствором нужно поливать кусты по 2 литра на каждый.

Некоторые дачники также высыпают соду на грядку в сухом виде – это помогает в борьбе со слизнями.