Не всі знають, що найкраще серпневе добриво для огірків вже, скоріш за все, стоїть у вас на кухні. І це звичайнісінька сода, що може практично подвоїти урожай без зайвих зусиль, пише Backyard Boss.

Навіщо поливати огірки содою?

Сода – це досить популярний засіб для городу, і не в останню чергу через фунгіцидні властивості: вона ефективно знищує і інфекції, і шкідників, що найбільше шкодять рослинам. Обробка стає неймовірно ефективною саме у серпні – тоді хвороби поширюються дуже швидко через те, що температура знижується, а вологості стає більше.

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Ось проти яких хвороб добре працює харчова сода:

борошниста роса;

сіра гниль;

фітофтороз.

Окрім того, сода може швидко та ефективно відлякувати попелицю та кліщів. І, на відміну від багатьох хімічних засобів, вона зовсім безпечна для людей, тож використовувати її для обробок можна і під час плодоношення.

Як обробити огірки содою?

Дачники запевняють, що для того, аби обробка стала максимально успішною, соду слід поєднати з йодом, пише "УНІАН". Йод працює як антисептик та знищує бактерії, а також підвищує імунітет кущів. Окрім того, до суміші слід додати трохи господарського мила, аби цей розчин краще затримувався на листі.

Ось як приготувати суміш: у 10 літрах теплої води потрібно розчинити 2 столові ложки натертого мила, столову ложку соди та чайну ложку йоду. Після його потрібно підливати кущі по 2 літри під кожен.

Соду деякі дачники також викладають на грядку у сухому вигляді – це допомагає у боротьбі зі слимаками.