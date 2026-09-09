Земляника осенью требует особой обрезки: что оставить на кустах в сентябре

После сбора ягод о землянике легко забыть до следующей весны. Но именно в конце лета и осенью грядку нужно привести в порядок: убрать старую листву, очистить междурядья от сорняков и подготовить почву к холодам.

Однако брать косу или ножницы и срезать всю зеленую часть кустов в сентябре не стоит. Полное скашивание имеет свои сроки и подходит не для всех сортов, поэтому осенью безопаснее действовать выборочно, пишет Royal Horticultural Society.

Нужно ли скашивать листья земляники осенью?

У обычной садовой земляники, которая плодоносит один раз в начале лета, старую листву действительно можно срезать после завершения сбора ягод. Делать это следует после плодоношения, оставляя примерно 10 сантиметров над кроной растения. Так же стимулируется появление новой листвы.

Что делать осенью / Фото unsplash

Ключевое здесь – после сбора урожая, а не в любое время осени. Такое обновление следует проводить сразу после окончания плодоношения и не срезать листья, если со сбора ягод прошло уже более недели-полторы.

Растениям нужно время, чтобы нарастить новую зеленую массу и подготовиться к следующему сезону.

В сентябре лучше:

– срезать сухую, пожелтевшую, поврежденную или больную листву;

– убрать остатки ягод и растительный мусор;

– удалить лишние усики, если они не нужны для размножения;

– не трогать центральную часть куста – крону, откуда отрастают новые листья.

Другое правило действует для ремонтантных и нейтральнодневных сортов, которые могут давать ягоды до осени. Их полностью скашивать после сезона не рекомендуют – достаточно убрать старую, больную и поврежденную листву.

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Как подготовить грядку с земляникой к холодам?

После очистки кустов следует удалить сорняки и аккуратно разрыхлить междурядья. Делайте это неглубоко: корневая система земляники расположена близко к поверхности почвы, поэтому глубокая перекопка возле кустов может повредить корни. Если почва сухая, после работ грядку нужно хорошо полить.

Особенно это важно для молодых посадок, ведь земляника из-за поверхностных корней быстро реагирует на недостаток влаги. С мульчей тоже не нужно спешить. Компостом или другим органическим материалом можно прикрыть открытую почву, но не засыпайте саму крону куста – вокруг основания растения нужно оставить небольшое свободное пространство, иначе в влажную погоду оно может загнивать.