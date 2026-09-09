Однак брати косу чи ножиці й зрізати всю зелену частину кущів у вересні не варто. Повне скошування має свої строки й підходить не для всіх сортів, тому восени безпечніше діяти вибірково, пише Royal Horticultural Society.

Чи потрібно скошувати листя суниці восени?

У звичайної садової суниці, яка плодоносить один раз на початку літа, старе листя справді можна зрізати після завершення збору ягід. Варто робити це після плодоношення, залишаючи приблизно 10 сантиметрів над коронкою рослини. Така процедура стимулює появу нового листя.

Що робити восени / Фото unsplash

Ключове тут – після збору врожаю, а не будь-коли восени. Варто проводити таке оновлення відразу після закінчення плодоношення й не скошувати листя, якщо від збору ягід минуло вже понад тиждень-півтора.

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Рослинам потрібен час, щоб наростити нову зелену масу та підготуватися до наступного сезону.

У вересні краще:

– зрізати сухе, пожовкле, пошкоджене або хворе листя;

– прибрати залишки ягід і рослинне сміття;

– видалити зайві вуса, якщо вони не потрібні для розмноження;

– не зачіпати центральну частину куща – коронку, звідки відростають нові листки.

Інше правило діє для ремонтантних і нейтральноденних сортів, які можуть давати ягоди до осені. Їх повністю скошувати після сезону не рекомендують – достатньо прибрати старе, хворе та пошкоджене листя.

Як підготувати грядку із суницями до холодів?

Після очищення кущів варто прибрати бур'яни та обережно підпушити міжряддя. Робіть це неглибоко: коренева система суниці розташована близько до поверхні ґрунту, тому глибоке перекопування біля кущів може пошкодити корені. Якщо ґрунт сухий, після робіт грядку потрібно добре полити.

Особливо це важливо для молодих посадок, адже суниця через поверхневе коріння швидко реагує на нестачу вологи. Із мульчею поспішати також не потрібно. Компостом або іншим органічним матеріалом можна прикрити відкритий ґрунт, але не засипайте саму коронку куща – навколо основи рослини потрібно залишити невеликий вільний простір, інакше у вологу погоду вона може загнивати.