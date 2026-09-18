Не выбрасывайте увядшие бархатцы: зачем их закапывать в землю

Дачники практически не ухаживают за бархатцами, поскольку они непрерывно растут в течение всего сезона. Чтобы цветки продолжали цвести, достаточно лишь удалять отцветшие соцветия.

Впрочем, выбрасывать увядшие чернобрывцы не стоит, поскольку их головки содержат питательные вещества и помогут уничтожить вредителей, пишет Interia Zielona.

Как использовать цветки бархатцев в саду?

Оказывается, бархатцы – настоящее сокровище в саду. Их листья обладают несколько резким ароматом, который отпугивает вредителей, уничтожающих растения на грядках. Этот запах отпугивает полевок, кротов, а также тлю и белокрылку.

Опытные садоводы уже давно знают, что бархатцы – одни из самых полезных растений в саду. В их корнях содержатся соединения, уничтожающие почвенных нематод.

Эти паразиты способны уничтожить корни многих овощей. Чаще всего от них страдают морковь, лук и фасоль.



Увядшие бархатцы могут пригодиться в саду / Фото Pexels

Как приготовить удобрение из бархатцев на осень?

На самом деле побеги чернобрывиков, увядшие соцветия и листья являются прекрасным сидератом. Нужно лишь собрать соцветия и измельчить их секатором. Полученную подстилку следует рассыпать по пустым грядкам, а затем все перекопать.

В течение осени и зимы растения будут разлагаться и обогащать почву органическими веществами. Это повлияет на плодородие почвы, удержит воду и разрыхлит ее структуру.

Как очистить грядку после помидоров?

Помидоры подвержены многим грибковым заболеваниям, поэтому после сбора урожая следует очистить участок от патогенов. Для этого отлично подходят именно корни бархатцев, поскольку они выделяют токсичные вещества, смертельные для нематод.

Листья бархатцев можно разложить по грядке и перекопать. Таким образом удастся избавиться от грибковых патогенов.

Помидоры весной развивают довольно глубокую корневую систему, поэтому измельченные части следует закопать на глубину 30 сантиметров.