Втім, викидати зів’ялі чорнобривці не варто, оскільки головки містять поживні речовини й допоможуть знищити шкідників, пише Interia Zielona.

Як використовувати квіти чорнобривців у саду?

Виявляється, що чорнобривці є справжнім скарбом у саду. Їхнє листя має дещо різкий аромат, який відлякує шкідників, що нищать рослини на грядках. Цей запах відлякує полівок, кротів, а також попелицю та білокрилку.

Досвідчені садівники вже давно знають, що чорнобривці є одними з найкорисніших рослин у саду. У їхньому корінні є сполуки, які знищують ґрунтових нематод.

Ці паразити здатні знищити коріння багатьох овочів. Найчастіше від них страждає морква, цибуля й квасоля.



Зів'ялі чорнобривці можуть бути корисними в саду / Фото Pexels

Як приготувати добриво з чорнобривців на осінь?

Насправді пагони чорнобривців, зів’ялі суцвіття та листя є чудовим сидератом. Потрібно лише зібрати суцвіття й подрібнити секатором. Отриману полову варто розсипати по порожніх грядках, а потім все викопати.

Впродовж осені й зими рослини будуть розкладатися й збагачувати ґрунт органічними речовинами. Це вплине на родючість ґрунту, утримає воду й розпушить його структуру.

Як очистити грядку після помідорів?

Помідори схильні до багатьох грибкових захворювань, тому після збору урожаю слід очистити ділянку від патогенів. Для цього чудово підходить саме коріння чорнобривців, оскільки виділяє токсичні речовини, які смертельні для нематод.

Листя чорнобривців можна розкинути по грядці й перекопати. Таким вчином вдасться позбутися грибкових патогенів.

Помідори навесні розвивають доволі глибоке коріння, тому подрібнені частини варто закопати на глибину 30 сантиметрів.