Эти вазоны часто ставят в спальне зря: одним не хватает света, у других есть свои особенности

Зелень в спальне может сделать комнату уютнее, но выбирать вазон только по внешнему виду не стоит. Одним растениям в такой комнате может не хватать света, у других есть колючки или раздражающий сок, а часть экспертов по фэншуй вообще советуют держать их подальше от места отдыха.

Эксперты Homes & Gardens назвали пять популярных комнатных растений, для которых спальня может оказаться не самым удачным местом. Впрочем, причины в каждом случае разные. Где-то речь идет о реальных требованиях растения к условиям содержания, а где-то – о принципах оформления пространства и фэншуй.

Какие растения лучше не ставить возле кровати?

Первой в списке оказалась сансевиерия. Эксперт по фэншуй Сюзанна Ройнон обращает внимание на ее длинные заостренные листья: в этой практике такие формы считаются слишком резкими для комнаты, предназначенной для отдыха. Есть и более практичный нюанс для владельцев домашних животных.

Сансевиерию относят к токсичным для кошек и собак из-за сапонинов, поэтому вазон лучше ставить там, где животные до него не дотянутся. По схожей причине сторонники фэншуй не советуют держать в спальне кактусы. Их острые колючки ассоциируются с напряженной атмосферой, поэтому для зоны отдыха предлагают растения с более мягкими, округлыми формами.

Как должна выглядеть спальня / Фото Unsplash

Большей осторожности требует молочай трехгранный. В его стеблях содержится молочный сок, который может раздражать кожу и слизистые оболочки. Поэтому растение лучше размещать там, где риск случайно задеть или повредить его будет меньше.

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Почему даже неприхотливому комнатному растению спальня может не подойти?

В список попал и спатифиллум. Homes & Gardens обращает внимание на его способность испарять влагу через листья. В то же время Королевское садоводческое общество отмечает, что самому спатифиллуму нужно тепло, рассеянный свет и умеренная влажность. Поэтому очень сухая комната или место возле батареи для него точно не лучшие варианты. Еще более прихотлива калатея.

Ей требуется достаточное количество яркого, но рассеянного света. Если в спальне шторы или жалюзи остаются закрытыми большую часть утра, растение может получать его недостаточно. Королевское садоводческое общество советует ставить калатею у восточного или северного окна, а зимой – в более светлое место.

При недостаточном освещении рост может замедлиться, а декоративная листва потерять выразительность. Поэтому прежде чем поставить новый вазон в спальню, стоит оценить не только то, как он будет смотреться у кровати. Гораздо важнее, сколько там света, какова температура и влажность, а также есть ли в доме животные, которые могут добраться до растения.