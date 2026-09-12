Фахівці Homes & Gardens назвали п’ять популярних кімнатних рослин, для яких спальня може бути не найвдалішим місцем. Втім, причини в кожному випадку різні. Десь ідеться про реальні вимоги рослини до умов утримання, а десь – про принципи оформлення простору та феншуй.

Які рослини краще не ставити біля ліжка?

Першою у списку опинилася сансевієрія. Експертка з феншуй Сюзанна Ройнон звертає увагу на її довге загострене листя: у цій практиці такі форми вважають занадто різкими для кімнати, призначеної для відпочинку. Є і практичніший нюанс для власників домашніх тварин.

Сансевієрію відносять до токсичних для котів і собак через сапоніни, тому вазон краще ставити там, де тварини до нього не дістануться. Зі схожої причини прихильники феншуй не радять тримати у спальні кактуси. Їхні гострі колючки асоціюють із напруженою атмосферою, тому для зони відпочинку пропонують рослини з м’якшими, округлими формами.

Як має виглядати спальня / Фото Unsplash

Більше обережності потребує молочай тригранний. У його стеблах міститься молочний сік, який може подразнювати шкіру та слизові. Тому рослину краще розміщувати там, де ризик випадково зачепити чи пошкодити її буде меншим.

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Чому навіть невибагливому вазону спальня може не підійти?

До списку потрапив і спатифілум. Homes & Gardens звертає увагу на його здатність випаровувати вологу через листя. Водночас Королівське садівниче товариство зазначає, що самому спатифілуму потрібні тепло, розсіяне світло та помірна вологість. Тому дуже суха кімната або місце біля батареї для нього точно не найкращі. Ще вибагливіша калатея.

Вона потребує достатньої кількості яскравого, але розсіяного світла. Якщо у спальні штори або жалюзі залишаються закритими значну частину ранку, рослина може отримувати його замало. Королівське садівниче товариство радить ставити калатею біля східного або північного вікна, а взимку – у світліше місце.

За недостатнього освітлення ріст може сповільнитися, а декоративне листя втратити виразність. Тож перед тим, як поставити новий вазон у спальню, варто оцінити не лише те, як він виглядатиме біля ліжка. Значно важливіше, скільки там світла, яка температура й вологість та чи є вдома тварини, які можуть дістатися до рослини.